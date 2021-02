Ligue A (H/J18) : Nantes-Rezé s'incline à domicile face à Cambrai

Cambrai enchaîne de nouveau. Auteurs d’une série de cinq victoires de suite en novembre et décembre dernier, les joueurs de Gabriel Denys ont ensuite alterné le bon et le moins bons. Mais, après leur succès à Paris la semaine passée, les Nordistes ont profité de leur déplacement sur le parquet de Nantes-Rezé, avant-dernier de Ligue A masculine, pour enchaîner à nouveau deux victoires de suite. Mais, devant au score en début de première manche, les joueurs de Cambrai ont ensuite cédé face à Peter Michalovic (24 points) et l’équipe de Loire-Atlantique. La dynamique a changé dans la deuxième manche mais, après avoir eu jusqu’à six points d’avance, Cambrai a tremblé et vu son adversaire revenir à hauteur mais un dernier coup de reins leur a permis de revenir à hauteur. Sur leur lancée, les Cambrésiens ont remporté dix des onze premiers points du troisième set. Un avantage qui a ensuite fondu mais les coéquipiers de Daniel Cagliari (27 points) ont tenu bon pour prendre la main. Toutefois, Nantes-Rezé a tout donné pour éviter une nouvelle défaite, menant le quatrième set de bout en bout pour emmener leurs adversaires dans un tiebreak. Une ultime manche durant laquelle les Nantais n’ont mené qu’une fois, n’empêchant pas Cambrai de faire la différence pour s’imposer (25-23, 21-25, 24-26, 25-18, 13-15). Un succès qui permet aux Nordistes de revenir à égalité de points avec Narbonne, sixième du classement. Nantes, pour sa part, chute pour la cinquième fois de suite et reste à l’avant-dernière place.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 18EME JOURNEE

Vendredi 5 février 2021

Sète - Ajaccio : 3-0 (25-20, 25-18, 28-26)

Nice - Paris : 0-3 (23-25, 18-25, 23-25)



Samedi 6 février 2021

Montpellier - Narbonne : 3-2 (25-22, 21-25, 25-18, 23-25, 15-9)

Chaumont - Toulouse : 3-1 (25-16, 25-15, 21-25, 25-23)

Tourcoing - AS Cannes : 0-3 (24-26, 20-25, 24-26)

Tours - Poitiers : 3-1 (25-23, 25-23, 25-27, 25-22)



Dimanche 7 février 2021

Nantes-Rezé - Cambrai : 2-3 (25-23, 21-25, 24-26, 25-18, 13-15)