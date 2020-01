Ligue A (H/J17) : Vainqueur de Nice, Sète sort de la zone rouge

Sète s’offre une bouffée d’air frais ! Au lendemain des lourds revers de l’AS Cannes face à Montpellier et de Narbonne à Tourcoing, l’Arago a profité de la réception de la lanterne rouge Nice en clôture de la 17eme journée de la Ligue A masculine pour sortir de la zone de relégation. Grâce notamment aux 20 points de Vasyl Tupchii et aux 12 unités de Baptiste Geiler, les Sétois n’ont eu besoin que de trois manches pour prendre le meilleur sur les joueurs des Alpes Maritimes (25-19, 25-21, 25-21). Les 17 points de Redi Bakiri n’ont pas suffi pour que le NVB mette fin à une série négative qui est désormais portée à sept défaites de suite. Cette 14eme défaite en 17 journées enfonce un peu plus les Niçois à la dernière place du classement quand Sète, qui signe un deuxième succès lors des trois dernières journées, sort de la zone de relégation et remonte à hauteur de l’AS Cannes, au détriment de Narbonne.