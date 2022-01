Ligue A (H/J17) : Sète voit Tours se rapprocher

Sète garde la main mais voit son avance se réduire. L’Arago, leader de Ligue A masculine au jeu des matchs en retard pour Tours, a difficilement pris le meilleur sur Tourcoing ce samedi dans le cadre de la 17eme journée. Pourtant, tout avait bien commencé pour les joueurs de Patrick Duflos, qui ont remporté de haute lutte les deux premières manches. C’est alors que le TLM s’est réveillé et a dominé de la tête et des épaules le troisième set avant de sauver deux balles de match et d’arracher le tiebreak. Une dernière manche très accrochée durant laquelle aucune des deux formations n’a voulu conclure mais, à sa troisième balle de match, Sète a fini par avoir le dernier mot (21-25, 23-25, 25-14, 27-25, 18-20). Toutefois, ce point au classement laissé échappé permet à Tours de revenir à une seule longueur.

Tours s’est bien remis d’un faux départ

Le TVB a pourtant eu du retard à l’allumage lors de la réception de Chaumont. En effet, ce sont les joueurs de Silvano Prandi qui ont pris le meilleur départ et ont empoché une première manche qu’ils ont dominé de bout en bout. Les Tourangeaux se sont alors remis en selle et, de peu, ont égalisé à un set partout avant de remporter plus largement la troisième manche. Accrocheurs, les Chaumontais ont tenté de revenir mais voient leur série de trois victoires de suite prendre fin (22-25, 25-21, 25-19, 26-24) et le podium s’éloigner. Dans un duel de bas de tableau, Le Plessis-Robinson a profité de son déplacement chez l’avant-dernier, Poitiers, pour signer une troisième victoire sur les quatre derniers matchs (17-25, 23-25, 23-25) et revenir à un point de Tourcoing, actuel huitième du classement.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 14EME JOURNEE

Vendredi 14 janvier 2022

Nice - Toulouse : 3-2 (25-18, 23-25, 14-25, 25-20, 15-12)



Samedi 15 janvier 2022

Tourcoing - Sète : 2-3 (21-25, 23-25, 25-14, 27-25, 18-20)

Poitiers - Le Plessis-Robinson : 0-3 (17-25, 23-25, 23-25)

Tours - Chaumont : 3-1 (22-25, 25-21, 25-19, 26-24)



Samedi 15 janvier 2022

20h00 : Narbonne - Montpellier



Dimanche 16 janvier 2022

16h00 : Cannes - Nantes-Rezé



Mardi 1er février 2022

20h00 : Paris - Cambrai