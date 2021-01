Ligue A (H/J17) : Paris tombe à domicile, Toulouse enfonce Nice

Les deux derniers matchs de la 17eme journée de Ligue A se jouaient ce dimanche en fin d'après-midi, et ils ont vu les victoires des équipes les mieux classées. Cambrai (7eme) est allé s'imposer 3-1 à Paris (10eme), au terme d'un match qui a duré 1h58 : 22-25, 25-20, 22-25, 23-25. Les Nordistes sont parvenus à remporter le premier set après avoir été menés 14-8 puis 22-21, mais ont perdu le deuxième après avoir été menés quasiment de bout en bout. Le troisième a été serré jusqu'à 13-13 puis a tourné en leur faveur, tout comme le dernier, qu'ils ont gagné alors que Paris a tenu jusqu'à 17-17. Daniel Cagliari, auteur de 19 points, a été le grand artisan de ce neuvième succès de la saison pour Cambrai. Les 18 points de Miran Kujundzic n'ont pas suffi au Paris Volley, qui subit sa dixième défaite.

Huit défaites de suite pour Nice

Toulouse, neuvième, a quant à lui eu besoin du tie-break pour infliger à Nice (12eme) une huitième défaite consécutive. Les Toulousains l'ont emporté 19-25, 25-23, 22-25, 25-16, 15-8 après 2h04 de match. Nice a remporté le premier set en menant de bout en bout puis a mené pendant une grande partie du deuxième, jusqu'à 19-18, avant de craquer. Le troisième a tourné en faveur des Azuréens, qui étaient pourtant menés 16-12 à un moment, mais ils ont été largement dominés dans le quatrième. Tout s'est donc joué au tie-break, où Toulouse a pris les commandes à 6-6 et ne les a plus lâchées. Cyril Larrieu termine avec 18 points pour les Haut-Garonnais et Léo Andric 18 également pour les Niçois. A l'issue de cette 17eme journée, Montpellier est leader avec 41 points, devant Tourcoing (35) et Cannes (34). Et, chose rare pour être signalée dans le sport français actuel , seulement deux équipes (Narbonne, 6eme, et Cambrai, 7eme), comptent un match en retard.



LIGUE A (H) / 17EME JOURNEE

Vendredi 29 janvier 2021

Ajaccio - Tourcoing : 0-3 (22-25, 21-25, 13-25)

Poitiers - Montpellier : 3-2 (21-25, 30-28, 25-15, 20-25, 15-12)



Samedi 30 janvier 2021

Sète - Tours : 3-0 (25-19, 25-22, 25-17)

Cannes - Nantes-Rezé : 3-0 (25-18, 29-27, 25-19)

Narbonne - Chaumont : 0-3 (18-25, 18-25, 23-25)



Dimanche 31 janvier 2021

Paris - Cambrai : 1-3 (22-25, 25-20, 22-25, 23-25)

Toulouse - Nice : 3-2 (19-25, 25-23, 22-25, 25-16, 15-8)