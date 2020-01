Ligue A (H/J16) : Tours aux commandes

Le 15 novembre dernier, Tours avait battu Nice, et dix victoires plus tard, voici le TVB en tête de la Ligue A, après un nouveau succès, contre... Nice. Les Tourangeaux ont remporté le match des extrêmes sur le score de 3-0 en 1h21, avec notamment 12 points de Hermans Egleskalns (12pts aussi pour Jan Galabov côté niçois), ce qui leur permet de prendre les commandes. Car dans le même temps, le leader Rennes s'est incliné 3-1 à domicile contre Narbonne (12eme), emmené par un excellent Rémi Bassereau (24pts), qui a d'ailleurs marqué le même nombre de points que le Rennais Rafael Rodrigues de Araujo. Tours et Rennes sont à égalité, avec 37 points chacun, mais le TVB passe en tête grâce au quotient de sets.

Montpellier battu aussi

A la troisième place, on retrouve Montpellier, pourtant battu 3-1 à domicile par Toulouse (9eme), qui a pu compter sur un grand Théo Faure, auteur de 18 points (9pts pour Joachim Panou côté héraultais). Chaumont profite de cette défaite de Montpellier pour revenir à trois points, après son succès 3-0 sur l'avant-dernier, Sète (14pts pour Marlon Yant Herrera côté chaumontais, 10pts pour Vasyl Tupchii côté sétois). Tourcoing occupe la cinquième place, après sa défaite 3-0 à domicile contre l'équipe située juste derrière, Nantes (18pts pour Ronald Jimenez côté nordiste, 17pts pour Peter Michalovic côté nantais). Dans un autre match entre deux équipes se suivant au classement, Poitiers (8eme) est allé gagner 3-0 à Ajaccio (7eme), grâce notamment aux 13 points de Zouheir El Graoui (9pts pour Axel Truhtchev côté corse). Enfin, Cannes (11eme) revient à un point de Paris (21eme), après sa victoire 3-1 dans la capitale (25pts pour Kyle Russel côté cannois, 21pts pour Robin Overbeeke côté parisien). La 17eme journée de Ligue A se déroulera dès ce week-end, avec notamment le choc entre les deux derniers finalistes, Tours et Chaumont.



LIGUE A (H) / 16EME JOURNEE

Mardi 21 janvier 2020

Paris - Cannes : 1-3 (21-25, 25-22, 19-25, 17-25)

Montpellier - Toulouse : 1-3 (25-19, 21-25, 19-25, 14-25)

Chaumont - Sète : 3-0 (25-22, 25-13, 25-18)

Tourcoing - Nantes-Rezé : 0-3 (22-25, 18-25, 22-25)

Nice - Tours : 0-3 (24-26, 20-25, 22-25)

Rennes - Narbonne : 1-3 (25-19, 17-25, 19-25, 23-25)

Ajaccio - Poitiers : 0-3 (21-25, 13-25, 19-25)