Ligue A (H/J16) : Montpellier n'a pas traîné

Chaumont renverse Poitiers

VOLLEY - LIGUE A (H) / 16EME JOURNEE

Vendredi 22 janvier 2021

Tourcoing - Nice : 3-0 (25-20, 25-19, 25-19)

Samedi 23 janvier 2021

Reporté

Un match des extrêmes était au menu ce samedi en Ligue A, entre le premier, Montpellier, et le dernier, Ajaccio. Et il n'y a pas eu de surprise. Les Héraultais ont remporté leur 14eme victoire en 16 matchs, en s'imposant 3-0 en 1h09.). Mais le match le plus attendu de cette 16eme journée était celui entre les deux poursuivants de Montpellier, Tours et Cannes. Et ce sont les Cannois qui sont allés s'imposer en Touraine, au tie-break, après un combat de 2h07 : 25-27, 14-25, 25-20, 25-19, 17-19. Deux des cinq sets de cette partie ont été extrêmement serrés, et c'est Cannes qui les a remportés. Lincoln Williams a été le leader de l'attaque azuréenne, avec 22 points marqués (17 pour Danijel Koncilja), alors que les 16 points d'Artur Udrys et de Nathan Wounembaina n'ont pas suffi aux Tourangeaux.De son côté, Chaumont (6eme) s'est également imposé au tie-break, contre Poitiers (8eme) : 24-26, 19-25, 25-20, 25-15, 15-10 après 1h59 de jeu. Menés deux sets à zéro, les Haut-Marnais ont su renverser la situation, grâce notamment à un Osniel Mergarejo à 16 points. En face, Marek Sotola a inscrit 17 points.Malgré les 26 points d'Adam Bartos, les Nantais ont dû s'incliner. Toulouse a notamment pu compter sur les 19 points de Pierre Derouillon. Six matchs ont pu se disputer lors de cette 16eme journée, seul Cambrai - Narbonne ayant été reporté.- Sète : 3-1 (25-19, 25-21, 21-25, 25-21)- Ajaccio : 3-0 (25-20, 25-19, 25-11)- Poitiers : 3-2 (24-26, 19-25, 25-20, 25-15, 15-10)Nantes -: 2-3 (21-25, 25-22, 25-23, 20-25, 12-15)Tours -: 2-3 (25-27, 14-25, 25-20, 25-19, 17-19)Cambrai - Narbonne