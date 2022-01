Nantes reste sur le podium de Ligue A. Alors que les deux premiers, Le Cannet et Mulhouse, ne jouent pas ce week-end en raison de cas de covid au sein des effectifs, les Nantaises en ont profité pour grappiller des points, en allant l'emporter 3-1 à Marcq-en-Baroeul (8eme) : 25-20, 22-25, 22-25, 14-25 en 1h37. Les Nordistes sont parvenues à remporter le premier set après avoir pourtant été menées jusqu'à 14-15, mais elles n'ont ensuite rien pu faire face à la supériorité nantaise. Nantes, mené jusqu'à 8-7 dans les deuxième et troisième sets, a finalement gagné les deux manches de trois points. Et dans la quatrième, Marcq-en-Baroeul a été mené de bout en bout. Vanessa Agbortabi et Sanja Gommans terminent avec 15 points chacune pour Nantes, alors que les 22 points de Christelle Tchoudjang Nana n'ont pas suffi aux Nordistes.

St-Raphaël trop fort pour Vandoeuvre

St-Raphaël compte le même nombre de points que Nantes, suite à son succès en quatre sets sur le terrain de Vandoeuvre-lès-Nancy : 22-25, 25-21, 28-30, 17-25 en 1h53. Les Varoises ont renversé les Lorraines, qui ont mené jusqu'à 18-17, dans le premier set, pour le gagner de trois points. Mais dans le deuxième, Vandoeuvre a pris sa revanche pour l'emporter de quatre points après avoir été mené jusqu'à 19-20. La troisième manche a été extrêmement serrée, les Lorraines manquant trois balles de set à 24-22, 24-23 et 26-25 avant de finalement s'incliner 28-30. Assommées, elles n'ont rien pu faire dans la quatrième, menée de bout en bout par St-Raphaël, dans le sillage d'une Laura Milos qui finit avec 16 points (20pts pour Shainah Joseph côté vandopérien).

Cannes au bout de la nuit

De son côté, Cannes (5eme) est allé s'imposer au tie-break à Evreux, avant-dernier : 25-27, 22-25, 26-24, 25-25-17, 11-15 en 2h02. Les Normandes se sont procurées une balle de set à 24-23 dans la première manche mais l'ont finalement perdue. Dans la deuxième, elles ont tenu jusqu'à 22-25 avant de perdre les trois derniers points. Cannes pensait alors s'acheminer vers une victoire facile, mais Evreux s'est réveillé en remportant le troisième set alors qu'il y a eu des égalités à 22-22, 23-23 et 24-24, et le quatrième en le menant largement de bout en bout. Mais au tie-break, les Cannoises se sont montrées les plus fortes, en faisant la différence à partir de 5-5. Micaya White a survolé la rencontre, avec 30 points au compteur, alors que Sabine Haewegene en a inscrit 23 pour Evreux.



LIGUE A (F) / 15EME JOURNEE

Samedi 8 janvier 2022

Evreux - Cannes : 2-3 (25-27, 22-25, 26-24, 25-25-17, 11-15)

Marcq-en-Baroeul - Nantes : 1-3 (25-20, 22-25, 22-25, 14-25)

Vandoeuvre-lès-Nancy - St-Raphaël : 1-3 (22-25, 25-21, 28-30, 17-25)



Reportées à une date inconnue : Terville-Florange - Chamalières, Paris-St-Cloud - France Avenir 2024, Aix-Venelles - Le Cannet, Mulhouse - Béziers