Ligue A (H/J14) : Tours n'a pas perdu de terrain par rapport au podium

Au lendemain des succès de Narbonne et Cambrai, Tours n’a pas perdu de terrain. A l’occasion de la réception de Toulouse, les joueurs d’Hubert Henno ont réalisé une prestation de tout premier ordre. Emmené par Artur Udrys (20 points) et Nathan Wounembaina (13 points), le TVB a immédiatement pris le contrôle des opérations avant de voir les Toulousains revenir mais, à l’arraché, les Tourangeaux ont remporté la première manche. Les coéquipiers de Théo Faure (15 points) ont bien entamé le deuxième set mais les joueurs de Tours n’ont pas laissé cela durer trop longtemps pour faire le break avec autorité. La troisième manche été une formalité pour le TVB qui s’impose en un peu moins d’une heure et demie (29-27, 25-21, 25-20) pour rester cinquième à quatre points du podium et avec quatre matchs en moins par rapport à Narbonne.

Trois à la suite pour Chaumont, Paris a repris son rythme

Si Tours garde un œil sur le podium, Chaumont reste au contact du TVB. Si, face à Sète, l’entame de match a été laborieuse avec une première manche abandonnée aux coéquipiers de Vasyl Tupchii (20 points), les joueurs de Silvano Prandi ont su changer de rythme pour égaliser de manière express. Plus serrée, la troisième manche est également revenue aux coéquipiers de Jesus Herrera (32 points). Ces derniers ont repris le rythme qui était le leur dans le deuxième set pour conclure (21-25, 25-15, 27-25, 25-14). Une troisième victoire consécutive qui permet à Chaumont de rester dans la première moitié du classement... qui reste loin pour Paris. Dans une affiche de bas de tableau, les coéquipiers d’Antonin Rouzier (23 points) ont toujours vu Nantes-Rezé revenir et arracher un tiebreak qui a fini par tourner pour le club de la Capitale (25-23, 20-25, 25-22, 18-25, 15-11), qui laisse derrière lui son revers face à l’AS Cannes et pointe à la onzième place.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 14EME JOURNEE

Vendredi 18 décembre 2020

Narbonne - Nice : 3-0 (25-18, 25-22, 25-15)

Poitiers - Ajaccio : 3-1 (25-10, 14-25, 25-21, 26-24)

Cambrai - Tourcoing : 3-0 (25-19, 25-22, 25-23)



Samedi 19 décembre 2020

Paris - Nantes-Rezé : 3-2 (25-23, 20-25, 25-22, 18-25, 15-11)

Chaumont - Sète : 3-1 (21-25, 25-15, 27-25, 25-14)

Tours - Toulouse : 3-0 (29-27, 25-21, 25-20)



Dimanche 17 janvier 2021

17h00 : Montpellier - AS Cannes