Ligue A (H/J13) : L'AS Cannes voit son avance se réduire

L’AS Cannes a eu chaud mais reste leader de Ligue A masculine. A l’occasion de la réception de Paris, les joueurs de Luc Marquet se sont fait une belle frayeur. En effet, après moins d’une heure de jeu, ce sont les coéquipiers de Miran Kujundzic (21 points) qui menaient deux manches à rien. Dès lors, les Cannois ont serré le jeu, repris les fondamentaux pour revenir progressivement dans la rencontre. Après une troisième manche rondement menée, c’est un quatrième set plus tendu qui a permis à l’AS Cannes d’arracher un tiebreak. Une ultime manche durant laquelle les coéquipiers d’Adrian Aciobanitei (17 points) ont fait la différence (23-25, 22-25, 25-19, 25-23, 15-12). Mais cette victoire fait tout de même les affaires de Montpellier. Les joueurs d’Olivier Lecat ont connu bien moins de difficulté à s’imposer à Sète. Emmenés par Ryan Sclater et Ezequiel Palaciosn (13 points chacun) ainsi que Nicolas Le Goff (12 points), les Héraultais n’ont eu besoin que de trois manches pour s’imposer (16-25, 26-28, 12-25) et revenir à deux points du leader.

Tourcoing lâche du lest

Si les deux premiers du classement se sont imposés, la course à la troisième place a pris une autre tournur. En effet, Tourcoing a été balayé à Toulouse. Les coéquipiers de Julio Cardenas (12 points) n’ont jamais eu les solutions pour espérer ramener un bon résultat face à Oskar Madsen (13 points) et Théo Faure (12 points). Le résultat est une défaite cinglante (25-23, 25-16, 25-18) qui permet au duo de tête de se détacher... et aux poursuivants de revenir. En effet, malgré leur défaite à Chaumont (25-22, 25-17, 19-25, 20-25, 15-13), les joueurs de Cambrai prennent un point et reviennent à hauteur des Nordistes. Deux équipes qui auraient pu être doublées par Narbonne mais les joueurs de Guillermo Falasca ont échoué sur le parquet de Poitiers (23-25, 25-18, 32-30, 25-18). Enfin, dans le duel de bas de tableau, Nice a subi un deuxième revers de suite, s’inclinant à domicile face à Nantes-Rezé (25-17, 23-25, 22-25, 25-14, 15-17), qui revient à une longueur des joueurs des Alpes-Maritimes.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 13EME JOURNEE

Samedi 12 décembre 2020

AS Cannes - Paris : 3-2 (23-25, 22-25, 25-19, 25-23, 15-12)

Chaumont - Cambrai : 3-2 (25-22, 25-17, 19-25, 20-25, 15-13)

Toulouse - Tourcoing : 3-0 (25-23, 25-16, 25-18)

Poitiers - Narbonne : 3-1 (23-25, 25-18, 32-30, 25-18)

Sète - Montpellier : 0-3 (16-25, 26-28, 12-25)

Nice - Nantes-Rezé : 2-3 (25-17, 23-25, 22-25, 25-14, 15-17)



Dimanche 13 décembre 2020

17h00 : Ajaccio - Tours