Ligue A (H/J11) : Rennes a dû s'employer

Cela a été compliqué, mais Rennes, le leader de la Ligue A, est parvenu à battre Sète (11eme) au tie-break après 1h59 de jeu pour décrocher son neuvième succès en onze journées cette saison. Rafael Rodrigues de Araujo a été déterminant, avec 29 points au compteur (25 pour Vasyl Tupchii côté sétois). Tourcoing, troisième, a également eu besoin du tie-break et de 2h32 de jeu pour dominer Cannes (9eme), avec 32 points de Ronald Jimenez (26 pour Kyle Russel côté cannois). En revanche, trois sets et 1h17 de jeu ont suffi à Chaumont (5eme) pour aller gagner à Toulouse (8eme), grâce notamment aux 22 points de Julien Winkelmuller (18 pour le Toulousain Théo Faure). Ajaccio chipe la 6eme place à Paris, grâce à sa victoire 3-1 sur les Parisiens (21pts pour Wassim Ben Tara côté corse, 20 pour Robin Overbeeke côté parisien). Enfin, dans des matchs de bas de tableau, Nantes (10eme) est allé battre Nice (13eme) sur le score de 3-0 (22pts pour Peter Michalovic côté nantais, 14 pour Jolan Cox côté niçois) et Narbonne (14eme) a dominé Poitiers (12eme) sur le score de 3-2 (30pts pour Yordan Bisset Astengo pour Narbonne, 27 pour Chizoba Neves Atu pour Poitiers).



LIGUE A (H) / 11EME JOURNEE

Vendredi 6 décembre 2019

Ajaccio - Paris : 3-1 (21-25, 25-15, 25-23, 25-21)

Tourcoing - Cannes : 3-2 (18-25, 22-25, 25-23, 30-28, 15-13)

Rennes - Sète : 3-2 (18-25, 22-25, 25-16, 25-21, 15-13)

Nice - Nantes-Rezé : 0-3 (24-26, 22-25, 16-25)

Narbonne - Poitiers : 3-2 (21-25, 25-20, 27-29, 25-20, 25-23)

Toulouse - Chaumont : 0-3 (19-25, 20-25, 20-25)



Samedi 7 décembre 2019

19h30 : Tours - Montpellier