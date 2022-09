Ligue A (H/J1) : Saint-Nazaire fait chuter Montpellier

Montpellier sans solutions face à Saint-Nazaire

VOLLEY - LIGUE A (H) / 1ERE JOURNEE

Vendredi 30 septembre 2022

Samedi 1er octobre 2022

La saison 2022-2023 de Ligue A masculine débute sur une belle sensation ! Sacré en Ligue B la saison passée et promu dans l’élite, Saint-Nazaire est allé chercher une victoire méritée sur le parquet de Montpellier, champion de France en titre. Dès les premiers échanges, les joueurs de Loire-Atlantique ont pris l’ascendant mais, devant leur public, les coéquipiers de Théo Faure (16 points) ont tenu bon. Toutefois, trois belles séquences au service ont permis à Saint-Nazaire de s’envoler au tableau d’affichage, pour remporter le premier set avec huit points d’avance. Piqués au vif, les Héraultais ont haussé le ton, remportant huit des onze premiers échanges pour prendre de l’avance. Menés de six longueurs, les joueurs de Leonaldo ont répliqué pour revenir tout d’abord à trois unités puis pour écarter les trois premières balles d’égalisation à une manche partout. Une erreur au service de Lourenço Martins (9 points) a finalement offert le set au tenant du titre. Un regain de forme de la part de Montpellier qui est toutefois resté sans lendemain pour le MHSC-VB.Concédant les trois premiers points, les protégés d’Olivier Lecat se sont mis dos au mur et ont tardé à se remettre dans le sens de la marche. Vite menés de six points, ils ont su se rapprocher à une longueur puis faire trembler leurs adversaires, alors sur le point de conclure. Néanmoins, la deuxième balle de set a permis à Saint-Nazaire de repasser devant au tableau d’affichage. Pour éviter ce qui serait un véritable camouflet, les Montpelliérains ont pris le taureau par les cornes et une série de cinq échanges remportés leur a donné une marge du même tonneau. Dès lors, le public héraultais pouvait imaginer voir son équipe recoller… mais elle a déraillé. Sans complexe, les coéquipiers de Kyle Ensing (13 points) ont progressivement réduit l’écart pour ensuite reprendre les commandes grâce à un 5-0. La tête sous l’eau, les champions de France ont fini par céder sur une dernière attaque du MVP de la rencontre, Helder Spencer (14 points). De retour dans l’élite pour la première fois depuis 2015, Saint-Nazaire se signale par un succès mérité à Montpellier (17-25, 25-22, 22-25, 19-25) et donne le ton de la saison.Montpellier -: 1-3 (17-25, 25-22, 22-25, 19-25)Nice - ToursPoitiers - NarbonneSète - TourcoingCambrai - ToulouseChaumont - Le Plessis-RobinsonNantes-Rezé - Paris