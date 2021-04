Ligue A (H/Finale retour) : A l'arraché, l'AS Cannes domine Chaumont et obtient un match d'appui

Il faudra attendre 24 heures de plus pour connaître le champion de France 2021 de Ligue A masculine. Alors que Chaumont a pris l’avantage ce mercredi lors du match aller disputé sur son parquet, l’AS Cannes n’avait pas le droit à l’erreur mais a eu bien du mal à égaliser dans cette finale. Solides à l’entame des débats, les Dragons ont toutefois rapidement déchanté quand les Chaumontais, faisant aussi peu de complexes que face à Montpellier lors des demi-finales, ont su passer devant au score. Une fin de première manche intense qui a vu les deux équipes se répondre mais c’est bien le CVB52 qui a pris l’ascendant (23-25 en 30 minutes). Alors qu’une réaction était nécessaire, les joueurs de Luc Marquet n’ont jamais été en mesure de se mettre à l’abri durant un deuxième set indécis jusqu’au bout. Mais, avec une série de quatre points consécutifs au bon moment, les Cannois ont fait le trou pour revenir à une manche partout (25-23 en 28 minutes). Volontaires, les joueurs de Silvano Prandi ont répondu, faisant la course en tête à l’entame de la troisième manche… mais ça n’a pas duré très longtemps.

L’AS Cannes a su saisir sa chance

En effet, les joueurs de l’AS Cannes, parfaitement entrés dans le match, ont alors pris l’avantage pour ne plus le lâcher mais sans non plus se mettre totalement à l’abri, ne comptant jamais plus de quatre points d’avance. Une situation qui ne les a tout de même pas empêché de se rapprocher à une manche du match d’appui (25-22 en 26 minutes). C’est alors que les Cannois ont comme disjoncté. Emmenés par Osniel Melgarejo (30 points), les Chaumontais ont totalement éteint leurs adversaires, prenant immédiatement cinq points d’avance et comptant même à un moment le double de points que l’AS Cannes, revenant à une manche partout avec une marge de onze points (14-25 en 21 minutes). Dès lors, c’était tout ou rien lors du tiebreak. Remportant quatre des cinq premiers points, les joueurs de Luc Marquet se sont immédiatement mis à l’abri, gérant parfaitement cet avantage en assurant sur réception. Malgré une petite alerte et deux premières balles de match manquées, l’AS Cannes a trouvé la solution pour s’imposer (23-25, 25-23, 25-22, 14-25, 15-12 en 2h02’) et arracher un match d’appui, ce dimanche sur leur parquet.



VOLLEY - LIGUE A (H) / FINALE

Du 21 au 25 avril 2021



AS CANNES (2) - CHAUMONT (4) : 1-1

Match aller - Mercredi 21 avril 2021

Chaumont - AS Cannes : 3-1 (27-25, 26-27, 25-23, 25-16)



Match retour - Samedi 24 avril 2021

AS Cannes - Chaumont : 3-2 (23-25, 25-23, 25-22, 14-25, 15-12)



Match d’appui - Dimanche 25 avril 2021

21h00 : AS Cannes - Chaumont