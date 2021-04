Ligue A (H/Finale match d’appui) : Après avoir sauvé trois balles de match, l'AS Cannes remporte le titre

Plus d’informations à suivre…



VOLLEY - LIGUE A (H) / FINALE

Du 21 au 25 avril 2021



AS CANNES (2) - CHAUMONT (4) : 2-1 >>> L’AS CANNES SACRE CHAMPION

Match aller - Mercredi 21 avril 2021

Chaumont - AS Cannes : 3-1 (27-25, 26-27, 25-23, 25-16)



Match retour - Samedi 24 avril 2021

AS Cannes - Chaumont : 3-2 (23-25, 25-23, 25-22, 14-25, 15-12)



Match d’appui - Dimanche 25 avril 2021

AS Cannes - Chaumont : 3-2 (23-25, 15-25, 25-16, 27-25, 15-9)