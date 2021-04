Ligue A (H/Finale aller) : Vainqueur de l'AS Cannes à domicile, Chaumont prend la main

Chaumont a assuré sur son parquet. Disputant le match aller de la finale de la Ligue A masculine à domicile en raison de son classement inférieur à l’issue de la saison régulière, les joueurs de Silvano Prandi ont su prendre le meilleur sur l’AS Cannes, eux qui restent sur un exploit face à Montpellier, qui était tête de série numéro 1 de ces play-offs. Profitant de l’efficacité de Lincoln Williams (20 points) au service, les Dragons ont très vite pris l’avantage en début de première manche, comptant jusqu’à six points d’avance. Mais, sans s’affoler, les Chaumontais ont profité des errances de leurs adversaires pour revenir progressivement. Après avoir manqué trois balles de set, les Cannois ont cédé (27-25 en 28 minutes). Un scenario qui n’est pas passé loin de se reproduire dans le deuxième set. En effet, remportant les trois premiers points, les joueurs de l’AS Cannes ont fait la course en tête pendant la première moitié des échanges avant de lâcher du lest et de laisser Chaumont prendre l’ascendant. Toutefois, un dernier coup de rein après avoir écarté une balle de deux manches à rien a permis aux joueurs de Luc Marquet de recoller (25-27 en 30 minutes).

Chaumont a fini en trombe

Une égalisation qui n’a pas été du goût des coéquipiers de Jesus Herrera (25 points) qui ont fait le forcing d’entrée de troisième manche pour prendre quatre longueurs d’avance. Mais, face à l’insistance des Cannois, ce matelas s’est réduit avant de disparaître. Ce qui n’a pas refroidi les ardeurs chaumontaises car les joueurs du CVB52 ont repris leur marche en avant, reconstruit leur avance pour capitaliser dessus et reprendre la main dans cette finale aller (25-23 en 27 minutes). Dos au mur avant le match retour et une éventuelle belle sur leur parquet, les Dragons ont pris les commandes dès l’entame du quatrième set mais sans jamais parvenir à prendre plus de deux points d’avance. Une incapacité de se mettre à l’abri qui s’est avérée fatale pour les joueurs de Luc Marquet. Ces derniers ont, en effet, encaissé un 6-0 qui a permis à Chaumont de creuser un écart de sept points qui n’a cessé ensuite de grandir pour atteindre dix points quand les joueurs de Haute-Marne ont eu leur première balle de match. C’est toutefois à la troisième que les Chaumontais ont mis un terme aux débats (27-25, 26-27, 25-23, 25-16 en 1h48’) pour prendre l’avantage dans cette finale avant de se rendre ce samedi à Cannes.



VOLLEY - LIGUE A (H) / FINALE

Du 21 au 25 avril 2021



AS CANNES (2) - CHAUMONT (4) : 0-1

Match aller - Mercredi 21 avril 2021

Chaumont - AS Cannes : 3-1 (27-25, 26-27, 25-23, 25-16)



Match retour - Samedi 24 avril 2021

21h00 : AS Cannes - Chaumont



Match d’appui éventuel - Dimanche 25 avril 2021

21h00 : AS Cannes - Chaumont