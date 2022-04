Ligue A (H/Demi-finales aller) : Tours fait respecter la hiérarchie, Montpellier créé la surprise

Tours poursuit son parcours sans-faute dans les play-offs de la Ligue A masculine. Après une qualification sans coup férir face à Nice en quarts de finale, le TVB n’a fait que peu de détail face à Narbonne lors du match aller des demi-finales. Si les coéquipiers de Rafael Rodrigues de Araujo (11 points) et Lisandro Zanotti (11 points) ont pris le meilleur départ, le club tourangeau a fait preuve de patience pour reprendre l’avantage au score et s’envoler grâce à une série de cinq points consécutifs. Sonnés, les Narbonnais n’ont pas réagi et concédé la première manche. La deuxième s’est déroulée quasiment de la même manière mais, cette fois, Kevin Tillie (16 points) et ses coéquipiers ont fait la course en tête de bout en bout pour faire le break. Le troisième set a connu plusieurs temps. Tout d’abord, le TVB a fait la course en tête puis les Centurions ont su revenir. Le match a alors tourné au bras de fer avec Narbonne qui a manqué quatre balles de set mais c’est finalement Tours, à sa troisième balle de match, qui a eu le dernier mot (25-17, 15-17, 31-29).

Montpellier prend l’avantage sur Chaumont

Dans l’autre demi-finale aller, l’avantage du terrain n’a pas profité à Chaumont. En effet, dès les premiers instants de la rencontre, c’est Montpellier qui a pris l’avantage dans un premier set à sens unique. Vexés devant leur public, les coéquipiers de Jesus Herrera Jaime (19 points) se devaient de répondre et cela s’est matérialisé par une deuxième manche très largement dominée, avec un 5-0 dans les derniers instants qui a assis leur avantage. Sur leur lancée, les joueurs de Silvano Prandi ont mené les débats à l’entame de la troisième manche mais sans creuser un écart supérieur à trois points. Emmené par Théo Faure (13 points), le MHSC Volley a haussé le ton pour repasser devant et reprendre l’avantage dans cette rencontre. Un ascendant qui a été plus criant encore dans un quatrième set que Montpellier a dominé de la tête et des épaules, menant au score de manière continue. A la deuxième balle de match, les Héraultais ont fait la décision (22-25, 25-18, 22-25, 21-25) pour s’offrir l’occasion de conclure devant leur public.



VOLLEY - LIGUE A (H) / DEMI-FINALES

Match aller - Dimanche 24 avril 2022

Chaumont (2) - Montpellier (3) : 1-3 (22-25, 25-18, 22-25, 21-25) >>> Montpellier mène 1-0

Tours (1) - Narbonne (4) : 3-0 (25-17, 15-17, 31-29) >>> Tours mène 1-0



Match retour - Mercredi 27 avril 2022

19h30 : Narbonne (4) - Tours (1)

20h00 : Montpellier (3) - Chaumont (2)