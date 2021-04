Ligue A (H/Demi-finales aller) : Avantage pour l'AS Cannes face à Cambrai

L’AS Cannes peut entrevoir la finale de la Ligue A masculine. En déplacement sur le parquet de Cambrai lors du match aller des demi-finales, les joueurs de Luc Marquet ont pris un avantage qui pourrait être décisif. Pourtant, c’est bien le surprenant promu qui a pris l’avantage d’entrée dans cette rencontre. Grâce à un 9-1, les coéquipiers de Daniel Cagliari (20 points) ont creusé un gouffre pour remporter ce premier set avec dix points d’avance. Il n’en fallait pas moins pour réveiller les Cannois qui ont remporté dix des onze premiers points disputés dans la deuxième manche, emmenés par un Adrian Aciobanitei (13 points) précieux au service. Si Cambrai a réagi, revenant sur le tard à quatre longueurs, le set a bien tourné en faveur des joueurs des Alpes-Maritimes. Plus indécise, la troisième manche a également tourné en faveur de l’AS Cannes, qui s’est appuyé sur Taylor Averill (19 points) pour hausser son niveau de jeu et faire la différence. Dos au mur, les Cambrésiens se sont accrochés autant qu’ils ont pu mais, sur un coup du sort avec le ballon haut qui a touché un panneau de basketball, l’AS Cannes a scellé le sort du match en quatre manches (25-15, 18-25, 19-25, 25-27). Sur leur parquet dès ce samedi, les Cannois auront l’occasion de valider leur billet pour la finale.



VOLLEY - LIGUE A (H) / DEMI-FINALES

Du 14 au 18 avril 2021



MONTPELLIER (1) - CHAUMONT (4)

Match aller le 14 avril à Chaumont

Match retour le 17 avril à Montpellier

Match d’appui éventuel le 18 avril à Montpellier



AS CANNES (2) - CAMBRAI (6) : 1-0

Match aller - Cambrai - AS Cannes : 1-3 (25-15, 18-25, 19-25, 25-27)

Match retour le 17 avril à Cannes

Match d’appui éventuel le 18 avril à Cannes