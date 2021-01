Ligue A (H) : Tours se reprend contre Sète et se rapproche de Montpellier

Première victoire à domicile en 2021 pour Tours

VOLLEY - LIGUE A (H) / 6EME JOURNEE

C'était mal connaître le TVB que de penser qu'il allait se morfondre après sa déconvenue du week-end à Tourcoing. Alors plutôt que de ressasser inlassablement cette quatrième défaite de la saison, dimanche dernier dans le Nord, Tours a opté pour une solution bien plus intéressante, à savoir se reprendre immédiatement. Trois jours après ce voyage qui n'avait pas du tout pris le tournant escompté par les Tourangeaux, l'occasion était offerte à ces derniers, cette fois à domicile, contre Sète, de tout de suite relever la tête.Malheureusement pour Sète, il ne faisait pas bon se rendre mercredi soir sur le parquet du TVB pour ce match en retard de la 6eme journée de Ligue A masculine.Tout de suite malmenés par les dauphins de Montpellier, les joueurs de l'Arago ont très vite compris que l'équipe qu'ils avaient en face d'eux mercredi n'avait rien à voir avec celle qui avait bu la tasse 72 heures plus tôt à Tourcoing., balayés dans les deux premiers sets et incapables de se relancer non plus dans la troisième manche malgré un visage plus convaincant. Battu par le leader Montpellier en tout début d'année dans le choc au sommet de cette Ligue A,Cette victoire (sa 11eme de la saison) permet surtout à Tours de se rapprocher des Héraultais.cela valait le coup de réagir.- Ajaccio : 3-2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-22, 15-11)Nantes -: 2-3 (25-22, 16-25, 25-19, 26-28, 13-15)- Nice : 3-1 (20-25, 25-20, 25-21, 25-19)- Narbonne : 3-1 (25-17, 22-25, 25-23, 25-18)- Paris : 3-1 (24-26, 25-18, 25-21, 25-20)- Poitiers : 3-0 (25-20, 33-31, 25-22)- Sète : 3-0 (25-18, 25-18, 25-23)