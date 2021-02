Ligue A (H) - Tours : Le remplaçant de Wounembaina enfin trouvé

💢 Breaking News ! 💢



Le TVB est fier de vous annoncer l'arrivée d'un nouveau joueur, le brésilien Lucas Eduardo Lóh !...



Publiée par Tours Volley Ball sur Jeudi 25 février 2021



Lóh, le profil parfait pour remplacer Wounembaina

Tours n’a pas tardé à réagir. Sous le choc du départ précipité de son capitaine Nathan Wounembaina, qui n’a pu résister à une très rémunératrice offre venue d’un club libyen, le club tourangeau a profité de la blessure de son pointu biélorusse Artur Udrys pour engager un nouveau joueur comme joker médical. Evoluant cette saison au sein du club polonais de Radom, le réceptionneur-attaquant international brésilien Lucas Lóh s’est engagé en faveur du TVB. Si, dans des propos recueillis par le quotidien régional La Nouvelle République, le directeur général du club tourangeau Pascal Foussard a confirmé que ce dernier « cherchait surtout un pointu » à la suite de la blessure d’Artur Udrys, le départ précipité de Nathan Wounembaina a changé la donne. En effet, avec un retour du Biélorusse prévu d’ici quelques semaines, c’est un réceptionneur-attaquant et non un pointu que le TVB a cherché.L’idée de départ était claire pour Pascal Foussard : « Il fallait trouver un joueur qui ne fasse pas de play-offs, dont le club voulait bien se passer ». Un profil qui colle parfaitement avec Lucas Lóh, qui a été libéré par son club polonais. Celui qui a été sacré champion du monde des moins de 23 ans en 2013 et vice-champion du monde en 2018 avec le Brésil propose également, selon le directeur général du TVB, « un profil similaire à Nathan Wounembaina », « plus réceptionneur qu’attaquant ». « On cherchait un joueur avec des capacités importantes en réception, bon techniquement, qui ne perde pas trop de ballons », ajoute ce dernier. Si le contrat de Lucas Lóh ne porte que sur la fin de saison, les dirigeants tourangeaux ont d’ores-et-déjà ouvert la porte à un engagement renouvelé « si ça se passe bien », selon Pascal Foussard.