Ligue A (H) : Tourcoing n'est plus seul leader

Montpellier et Tours en embuscade

VOLLEY - LIGUE A / 10EME JOURNEE



Vendredi 27 novembre 2020

Samedi 28 novembre 2020

Ils sont désormais deux en tête de Ligue A masculine.après la victoire des Cannois à domicile contre Nice (3-1 : 29-27, 21-25, 25-13, 25-23) dans le derby de la Côte d'Azur. Tourcoing a lui aussi ajouté une septième victoire à son compteur, aux dépens de Chaumont, là aussi à domicile. Cependant, à la différence de leurs rivaux, les Nordistes, malgré une avance de deux sets à rien après les deux premières manches,(25-14, 25-17, 21-25, 16-25, 15-9). Un scénario qui permet à Cannes de marquer un point de plus que les Nordistes et de revenir ainsi à hauteur au classement, avec 19 points à l'actif des deux co-leaders. Tourcoing et Cannes sont prévenus néanmoins : à la moindre erreur, une nouvelle passation de pouvoir les guette.Derrière, Montpellier et Tours mettent en effet une pression irrespirable sur les deux équipes de tête. Les Montpelliérains, en déplacement chez le dernier Nantes samedi soir, n'ont pas fait de détails sur le parquet de la lanterne rouge, balayée 3-0 (25-23, 25-23, 25-23). Un seul point les sépare du duo aux commandes. Tours, de son côté, fait partie des équipes qui a joué le moins de match (7), mais celaSamedi, le champion de France en titre, comme le TLM, a dû attendre le tie-break (15-12) pour se sortir des griffes de Narbonne dans l'Aude (18-25, 25-21, 25-18, 21-25, 15-12). Annoncée passionnante avant l'heure, cette saison de Ligue A tient bien toutes ses promesses.Paris -: 1-3 (23-25, 21-25, 27-25, 21-25)Sète -: 0-3 (21-25, 23-25, 22-25)- Chaumont : 3-2 (25-14, 25-17, 21-25, 16-25, 15-9)- Nice : 3-1 (29-27, 21-25, 25-13, 25-23)Narbonne -: 2-3 (25-18, 21-25, 18-25, 25-21, 12-15)Nantes -: 0-3 (23-25, 23-25, 23-25)- Poitiers : 3-1 (25-17, 29-27, 23-25, 25-23)