Ligue A (H) : Tillie va découvrir le championnat de France, à Tours

Tillie n'a jamais joué en Ligue A

Après Nicolas Le Goff (Montpellier) et Antonin Rouzier (Paris), un autre habitué de l’équipe de France de volley a décidé de revenir dans le championnat de France après un séjour à l’étranger. Il s’agit de Kevin Tillie, qui s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec Tours. Éliminé dès les quarts de finale de Ligue A par Chaumont, le TVB a voulu frapper un grand coup sur le marché des transferts, et c’est donc un joueur comptant 114 sélections en Bleu qui rejoint le club-phare des années 2010. «», a expliqué le fils du sélectionneur Laurent Tillie lors d’une conférence de presse.Aussi incroyable que cela puisse paraître, Kevin Tillie, âgé de 30 ans, n’a jamais joué en France chez les professionnels. Passé par Cagnes, le Centre National de volley, le Canada et les Etats-Unis durant sa formation, le frère des basketteurs Killian (qui joue en NBA à Memphis) et Kim (qui joue au Japon) a ensuite débuté sa carrière à Ravenne en Italie en 2013, avant de rejoindre Izmir en Turquie en 2014, Kedzierzyn-Kozle en Pologne l’année suivante, puis de découvrir Pékin en 2017, avant de revenir en Italie, à Modène, en 2018, retourner en Pologne, à Varsovie, en 2019,La saison prochaine, Kevin Tillie va donc découvrir la Ligue A. Mais en attendant, il a immense objectif à accomplir avec les Bleus : décrocher la première médaille olympique de l’histoire de l’équipe de France de volley masculin.