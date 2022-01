Ligue A (H) : Sète-Paris reporté à son tour

En raison de 4 cas positifs au Covid 19 au sein de l’effectif pro, la @LNVofficiel a acté le report du match de la J18 Arago - Paris qui devait avoir lieu ce soir à 19h30, ainsi que celui de la J15 qui opposait l’Arago à Nantes, ce mardi 25 janvier, à des dates ultérieures. pic.twitter.com/XgxMvwcE3d

Sète - Nantes-Rezé de nouveau reporté

VOLLEY - LIGUE A (H) / 18EME JOURNEE

Samedi 22 janvier 2022

Reportés



La 18eme journée de Ligue A masculine débutera finalement samedi. Vendredi soir, Sète et Paris devaient initialement lancer le week-end sur le parquet de l'Arago dans le cadre du match avancé de la journée., premiers du classement devant Tours (un point sépare les deux équipes avant le début de cette 18eme journée) et invaincus depuis dix matchs (trois défaites uniquement pour l'Arago depuis le début de la saison).Au même titre que le match entre Nantes et Poitiers, lui aussi reporté, ce Sète-Paris, prévu vendredi soir, est donc venu grossir la liste des matchs à reprogrammer en raison du contexte sanitaire.précédemment en raison de cas de Covid du côté des Nantais à l'époque.18h00 : Plessis-Robinson - Tourcoing19h00 : Toulouse - Tours20h00 : Chaumont - Nice20h00 : Montpellier - Cambrai20h00 : Narbonne - CannesSète - ParisNantes - Poitiers