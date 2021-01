Ligue A (H) : On n'arrête plus Tourcoing !

Paris a su réagir

VOLLEY - LIGUE A (H) / 16EME JOURNEE

Vendredi 22 janvier 2021

Tourcoing - Nice : 3-0 (25-20, 25-19, 25-19)

Samedi 23 janvier 2021

Reporté

Tourcoing est assurément le tube de ce début d'année. Il y a cinq jours, les Nordistes avaient frappé fort en s'offrant le champion de France en titre Tours à domicile pour leur première sortie de 2021. Un exploit qui n'aurait pas eu de sens pour l'un des premiers leaders cette saison s'il ne l'avait pas bonifié vendredi, toujours sur son parquet, face à un mal classé Nice. C'était visiblement mal connaître l'équipe entraînée par Mauricio Paes que de penser qu'elle pourrait tomber dans le piège tendu par les Aiglons., avant de poursuivre leur tournée dans le Sud par un match contre Ajaccio vendredi prochain.Il faut souhaiter pour Tourcoing qu'il conservera sa belle dynamique du moment. En grande forme, Arpad Baroti (meilleur marqueur de son équipe avec 13 points) et les siens ont en effet dicté leur loi toute la soirée à des Niçois vite débordés dans les trois sets, bouclés en 1h30 par le TLM, en dépit des efforts de Leo Andric (14 points), meilleur réalisateur de cette rencontre. Deuxième victoire consécutive pour Tourcoing, qui fait un beau cinquième. Plus bas dans le classement,Les Parisiens, qui restaient sur une cinglante défaite dans la Capitale face à Chaumont, ont redressé la barre contre Sète, classé un rang plus bas avant cette partie. Paris a vu l'Arago se relancer dans le troisième set, mais sans l'empêcher de reprendre sa marche en avant dès la manche suivante.- Sète : 3-1 (25-19, 25-21, 21-25, 25-21)17h00 : Montpellier - Ajaccio18h00 : Chaumont - Poitiers18h00 : Nantes - Toulouse18h00 : Tours - CannesCambrai - Narbonne