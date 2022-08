Ligue A (H) : Narbonne officiellement maintenu

La mairie a la main à la poche

Cet été, trois gros clubs français ont été relégués administrativement en raison de problèmes financiers : Bordeaux en foot, Pau en basket et Narbonne en volley. Finalement, après plusieurs appels, les trois clubs évolueront bien au niveau auquel la saison 2021-22 les a conduits sportivement : Bordeaux en Ligue 2, Pau en Betclic Elite et Narbonne en Ligue A. Le club de l'Aude est le dernier à avoir reçu le feu vert. Ce lundi, la Fédération française de volley a en effet autorisé les Centurions, vainqueurs de la Challenge Cup (la troisième Coupe d’Europe dans la hiérarchie continentale) en mars, à rester dans l'élite., a confié le président du club Jérémie Ribourel à L'Indépendant.Le 13 juillet dernier, le club avait pourtant été rétrogradé en troisième division par la Commission d’aide et de contrôle des clubs professionnels de la Ligue, en raison notamment du coût de la nouvelle salle de 3600 places des Centurions, l'Arena, qui représentait 10% du budget prévisionnel. Narbonne avait fait appel mais la décision avait été confirmée une semaine plus tard par la Fédération. Cependant, la semaine passée, c'est la commission de conciliation du CNOSF, auprès duquel le club avait fait appel, qui a proposé le maintien des Centurions.Il faut dire qu'entre-temps, la mairie de Narbonne a décidé de mettre la main à la poche : "Avec les élus et le club de volley j’ai travaillé pour qu’une subvention exceptionnelle de 75 000 euros soit proposée au conseil municipal, pour que la location de l’Arena et les frais d’installation en formation sportive soient pris en charge par la ville", a déclaré le maire Didier Mouly dans une vidéo.