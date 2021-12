Ligue A (H) : Narbonne enchaîne

La Ligue nationale de volley avait d'organiser une journée de championnat masculin entre Noël et Nouvel An cette saison, et après une menace de grève des joueurs, qui souhaitaient plus de repos, cette 14eme journée de Ligue A a bel et bien eu lieu, mais elle a été amputée de quatre matchs en raison de nombreux cas de covid au sein des équipes. Le match Narbonne - Poitiers a un temps été menacé, mais il s'est finalement bien déroulé, et les 1756 spectateurs audois en ont eu pour leur argent. Les hommes de Guillermo Falasca se sont en effet imposés au tie-break après 2h31 de jeu contre Poitiers : 17-25, 27-25, 25-23, 24-26, 15-10. Après un premier set remporté assez facilement par les Poitevins, un deuxième arraché par Narbonne sur sa troisième balle de set, un troisième perdu sur le fil par Poitiers, qui avait pourtant mené 20-16, et un quatrième gagné par Poitiers sans jamais avoir été mené, tout s'est donc joué au tie-break, où Narbonne a été mené jusqu'à 7-8, avant de finir très fort pour l'emporter 15-10. Rafael Rodrigues de Araujo a grandement contribué à ce quatrième succès de suite des Audois, avec 29 points au compteur. Mais en face, Chizoba Neves Atu n'a pas été en reste, avec 24 points. C'est pourtant une onzième défaite pour Poitiers, toujours avant-dernier, alors que Narbonne se rapproche du leader Tours, qui ne joue pas ce mercredi.



LIGUE A (H) / 14EME JOURNEE

Mercredi 29 décembre 2021

Narbonne - Poitiers : 3-2 (17-25, 27-25, 25-23, 24-26, 15-10)

20h00 : Cannes - Sète

20h00 : Chaumont - Cambrai



Reportés pour cause de covid : Montpellier - Tourcoing, Toulouse - Plessis-Robinson, Nantes-Rezé - Paris et Nice - Tours