Ligue A (H) : Montpellier s'impose à Tourcoing et conforte sa place de leader

L'exploit de Montpellier dans le deuxième set



VICTOIRE !! 💪💪

Victoire impressionnante du @MontpellierCVUC 3-0 chez le 3ème de Ligue AM @TLMVolleyBall !



Le Montpellier Castelnau continue sa course en tête du championnat de France !



Bravo !#Volleylam #j21 pic.twitter.com/36qTdmBSE1



— Montpellier Castelnau Volley UC (@MontpellierCVUC) February 19, 2021

VOLLEY - LIGUE A (H) / 21EME JOURNEE

Vendredi 19 février 2021

Samedi 20 février 2021

Cette équipe de Montpellier est inarrêtable., avec désormais douze points d'avance sur son dauphin le RC Cannes avant la venue de Sète, 12eme, sur le parquet cannois samedi soir (18h00) lors de la suite de cette 21eme journée. Porté notamment vendredi par son explosif réceptionneur attaquant international argentin Ezequiel Palacios, auteur de 11 points face au 3eme du classement, le Montpellier Castelnau Volley UC a posé d'entrée sa patte sur ce match au sommet face àMalgré l'absence de leurs supporters (cette rencontre se déroulait à huis clos), les locaux et leur inévitable central de choc Daryl Bultor ont immédiatement réagi. Ils ont même donné une petite leçon au leader en début de deuxième set. Mais même mené 10-3, Montpellier a trouvé les ressources, notamment mentales, pour renverser la situation et faire le break, certes dans la douleur. Il ne restait alors plus au MCVUC qu'à terminer le travail face à des adversaires sonnés par le scénario de cette deuxième manche. Les Héraultais, qui ont enchaîné vendredi une quatrième victoire, n'ont eu aucun mal à le faire. Grâce notamment à Danny Demyanenko et Nicolas Mendez, tous deux auteurs de 10 points, la troisième set n'a pratiquement été qu'une formalité de nouveau pour le premier du classement. Nantes, avant-dernier et prochaine équipe à se dresser sur la route du leader, est prévenu.Tourcoing -: 0-3 (21-25, 24-26, 19-25)Nice - Chaumont18h00 : RC Cannes - Sète18h00 : Nantes - Poitiers18h00 : Narbonne - Ajaccio20h00 : Cambrai - Tours20h00 : Paris - Toulouse