Ligue A (H) : Montpellier forfait pour son dernier match

Communiqué du Montpellier Castelnau Volley :



"Le Conseil d’Administration du Montpellier Castelnau Volley UC s’est réuni le vendredi 26 mars suite à la décision du Bureau de la LNV de reporter les rencontres Cambrai-Montpellier et Chaumont-Nantes de la 26ème journée de Ligue AM du samedi 27 au mardi 30 mars 2021, en raison de la situation sanitaire. Rappel des faits : Les matchs Chaumont-Nantes Rezé et Cambrai-Montpellier ont été reportés le 24 mars en raison de la situation sanitaire. La commission Sportive réunie ce 24 mars a décidé de supprimer la totalité de journée 26 de la Ligue AM et d’entériner le classement de la saison régulière à la 25ème journée. Le Bureau de la LNV, réuni le 25 mars, a réformé la décision de la Commission Sportive, en raison notamment de la perte de chance pour un club de se qualifier pour les play-offs et n’a pas voulu reporter l’ensemble de la 26ème journée au Mardi 30 Mars. Le Bureau a voté à une très courte majorité le report de ces deux rencontres au mardi 30 mars. Toutes les autres rencontres restant au samedi 27 mars alors que le Règlement de la LNV prévoit que tous les matchs de la 26ème et dernière de la phase régulière du Championnat de France doivent se dérouler le même jour et à la même heure, sauf cas exceptionnel (art 6.2.5 du règlement sportif).



Le Club de Montpellier Castelnau Volley conteste cette décision dont il est le seul parmi les clubs potentiellement qualifiés pour les Play-Offs à en subir le préjudice. En effet, le principe d’équité, valeur fondamentale du sport de haut niveau, est bafoué par cette décision qui hypothèque sérieusement les chances du Montpellier Castelnau Volley, en le contraignant à ne pas s’entraîner la semaine précédant le quart de finale Aller compromettant ainsi tout le travail effectué depuis le début de la saison en vue de la participation à ses play-offs. De plus, le Club de Montpellier Castelnau Volley a également pris connaissance de l’évolution du règlement en vue des play-offs. Si un ou plusieurs cas de Covid sont détectés dans une équipe, entraînant l’isolement de l’effectif et l’impossibilité de jouer un match, cette équipe sera déclarée perdante (3-0 : 25-0, 25-0, 25-0). Ainsi, le Conseil d’Administration du Montpellier Castelnau Volley décide à l’unanimité de déclarer forfait pour cette rencontre de la 26ème journée.



LIGUE A / 26EME JOURNEE

Samedi 27 mars 2021

Toulouse – Sète : 1-3 (22-25, 25-20, 23-25, 20-25)

Tours – Ajaccio : 3-0 (25-22, 25-14, 25-22)

Poitiers – Nice : 3-0 (25-13, 25-19, 25-22)

Paris – Cannes : 1-3 (25-16, 24-26, 22-25, 21-25)

Narbonne – Tourcoing : 3-0 (25-11, 25-11, 25-23)



Mardi 30 mars 2021

20h00 : Chaumont – Nantes-Rezé

Cambrai – Montpellier : victoire par forfait