Ligue A (H) : La sensation Chaumont !

Montpellier s'est retrouvé à trois points de la finale



Au terme d'un match F-O-U des deux côtés, le CVB 52 gagne son ticket pour la finale aux dépens de @MontpellierCVUC #volley #volleyball #RoadToFinal pic.twitter.com/ZwgF3AL88v

— CHAUMONT VOLLEY BALL (@CVB52HM) April 18, 2021

VOLLEY - LIGUE A (H) / DEMI-FINALES

MONTPELLIER (1) - CHAUMONT (4) : 1-2 >>> CHAUMONT QUALIFIE

AS CANNES (2) - CAMBRAI (6) : 2-0 >>> L’AS CANNES QUALIFIE

Quatrième finale de championnat de France d'affilée pour Chaumont ! Sacré en 2017 puis battu par Tours en 2018 et 2019 (le titre 2020 n'a pas été attribué en raison de la pandémie de coronavirus), le club de la Haute-Marne va disputer une nouvelle finale cette année, contre Cannes.Les Héraultais ont pourtant très bien entamé la rencontre en remportant le premier set après avoir mené à partir de 4-4 et compté jusqu'à neuf points d'avance. Mais Chaumont a bien réagi en s'imposant de trois points dans le deuxième alors que Montpellier avait tenu jusqu'à 17-17. Dans le troisième, les Héraultais ont été tenu en échec jusqu'à 7-7, avant de dérouler et l'emporter de quatre points.Et dans le quatrième, ils se sont retrouvés à trois points de la qualification pour la finale en menant 22-21, service à suivre. Cependant, Chaumont a signé un 4-1 pour égaliser à un set partout !Les Héraultais sont revenus à 5-9, mais Chaumont n'a pas tremblé pour conclure et s'offrir une nouvelle finale, dans le sillage d'un Filippo Lanza qui termine avec 24 points (24 également pour Ryan Sclater côté montpelliérain). Cette finale sera inédite, entre Chaumont et Cannes. Lors de la saison régulière, les deux confrontations avaient vu chaque équipe remporter un match, au tie-break à l'extérieur. Voilà qui promet une finale riche en suspense !Du 14 au 18 avril 2021Match aller -: 3-1 (19-25, 25-18, 25-17, 27-25)Match retour -- Chaumont : 3-1 (25-17, 26-28, 30-28, 25-15)Match d'appui - Montpellier -: 2-3 (25-18, 22-25, 25-21, 25-25, 9-15)Match aller - Cambrai -: 1-3 (25-15, 18-25, 19-25, 25-27)Match retour -- Cambrai : 3-2 (25-17, 23-25, 23-25, 30-28, 15-12)