Ligue A (H) : Cambrai fait chuter Chaumont, Narbonne et Montpellier enchaînent

VOLLEY - LIGUE A (H) / 4EME JOURNEE

Mardi 26 octobre 2021

Mercredi 27 octobre 2021

, qui se déplacera mercredi soir à Paris en clôture de la 4eme journée.En déplacement à Cambrai mardi soir, le leader s'est incliné sur le score de 3 sets à 1 (28-26, 25-23, 15-25, 29-27). Les Nordistes, qui restaient sur une défaite au Plessis-Robinson mais avait déjà gagné leur premier match à domicile, en profitent pour revenir à hauteur de leur victime du soir au classement, avec neuf points également. Narbonne compte également neuf points. Les Narbonnais ont remporté mardi contre Sète à domicile (3-1 : 25-20, 25-19, 26-28, 25-19) leur deuxième rencontre de suite. Montpelier, cinquième avec le même nombre de points que Tours (4eme), fait encore mieux. Les Héraultais ont en effet signé mardi aux dépens de Poitiers chez eux (3-0 : 25-18, 25-16, 25-9) leur troisième succès consécutifs. Ca va mal en revanche pour Nice et Poitiers, respectivement avant-dernier et dernier du classement et battus mardi pour la troisième et la quatrième fois de suite.- Sète : 3-1 (25-20, 25-19, 26-28, 25-19)- Chaumont : 3-1 (28-26, 25-23, 15-25, 29-27)- Poitiers : 3-0 (25-18, 25-16, 25-9)Nantes-Rezé -: 1-3 (22-25, 18-25, 25-23, 22-25)- Nice : 3-0 (25-17, 25-18, 25-21)- Plessis-Robinson : 3-2 (18-25, 26-28, 25-20, 25-14, 18-16)20h00 : Paris - Tours