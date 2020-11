Ligue A (H) : Ajaccio a enfin gagné !

Toulouse refroidit Sète

VOLLEY - LIGUE A / 10EME JOURNEE



Vendredi 27 novembre 2020

Samedi 28 novembre 2020

Ajaccio, première. Enfin, serait-on tenté de dire, que l'on soit supporters ou non de ces pauvres Ajacciens sortis têtes basses de leur huit premiers matchs avec autant de revers à leur compteur (8 défaites, aucune victoire) avant de se déplacer à Paris vendredi pour le compte de la 10eme journée de Ligue A masculine. Et, obtenu sur le terrain de la salle Paris-Charpy face à des Parisiens pas beaucoup mieux au classement avant de recevoir Ajaccio, avec une seule victoire pour cinq défaites (six désormais).Le retour de Guillaume Quesme dans le camp ajaccien - l'international français, blessé aux abdominaux, était absent depuis plus d'un mois - a manifestement fait beaucoup de bien à son équipe, également aidé vendredi par François Rebeyrol, auteur de 20 points.six jours après l'exploit de l'Arago face au leader Tourcoing. Cette fois, les Sétois n'ont pas existé, et les joueurs de la Ville Rose s'installent provisoirement à la deuxième place, à égalité avec Cannes.Paris -: 1-3 (23-25, 21-25, 27-25, 21-25)Sète -: 0-3 (21-25, 23-25, 22-25)17h30 : Tourcoing - Chaumont18h00 : Cannes - Nice18h00 : Narbonne - Tours19h30 : Nantes - Montpellier20h00 : Cambrai - Poitiers