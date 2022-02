Ligue A (F/matchs en retard) : Six de suite pour Terville Florange, Venelles enchaîne

Terville Florange est l’équipe en forme du moment en Ligue A féminine. A l’occasion d’un match en retard de la 15eme journée, les Mosellanes ont pris le meilleur sur Chamalières en trois manches afin de signer une sixième victoire de suite en championnat. La première manche a vu les deux formations se rendre coup pour coup mais, remportant cinq des sept derniers points, le TFOC a fait la différence. Un ascendant que les coéquipières de Vicky Savard (17 points) ont confirmé dès l’entame de la deuxième manche, avec neuf des onze premiers points dans leur besace. Si Chamalières a ensuite su revenir à deux longueurs, Terville Florange a repris le large pour faire le break. Manquant à nouveau leur entame lors du troisième set, les coéquipières de Greisy Fine Martinez (10 points) ont laissé filer le match. Une série de neuf points remportés de suite a permis au TFOC de conforter sa domination et de conclure à sa deuxième balle de match (25-23, 25-19, 25-11). Avec cette victoire, le club de Moselle prend la quatrième place au RC Cannes quand Chamalières retombe dans ses travers.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 15EME JOURNEE

Samedi 8 janvier 2022

Evreux - RC Cannes : 2-3 (25-27, 22-25, 26-24, 25-25-17, 11-15)

Marcq-en-Barœul - Nantes : 1-3 (25-20, 22-25, 22-25, 14-25)

Vandoeuvre-lès-Nancy - Saint-Raphaël : 1-3 (22-25, 25-21, 28-30, 17-25)



Mardi 8 février 2022

Paris Saint-Cloud - France Avenir 2024 : 3-1 (25-23, 21-25, 25-20, 25-15)



Mardi 15 février 2022

Terville-Florange - Chamalières : 3-0 (25-23, 25-19, 25-11)



Mardi 22 février 2022

19h00 : Mulhouse - Béziers



Reporté à une date ultérieure

Venelles - Le Cannet

Venelles plus que jamais dans le Top 8

Le coup d’arrêt et la défaite face au RC Cannes est un lointain souvenir pour Venelles. Les joueuses de la banlieue d’Aix-en-Provence ont profité d’un déplacement à Evreux dans un match en retard de la 17eme journée pour aller chercher un deuxième succès consécutif. Une rencontre que les coéquipières d’Olga Trach (11 points) ont parfaitement lancé, remportant huit des dix premiers points. L’écart entre les deux formations a alors fluctué entre trois et sept points mais un dernier coup d’accélérateur a permis à Venelles de se détacher plus encore pour remporter le premier set. La deuxième manche a connu un scenario quasiment identique, avec les Normandes qui n’ont jamais pu revenir à moins de quatre longueurs des protégées d’Alessandro Orefice. Ces dernières ont aisément fait le break à leur première balle de set. Dos au mur, les coéquipières de Radostina Marinova (15 points) ont essayé de prendre de vitesse le PAVVB mais les joueuses de Venelles ont immédiatement réagi et repris leurs habitudes. Seul un 5-0 encaissé en toute fin de set a pu les faire douter… avant de conclure sur un 5-0 (13-25, 16-25, 15-25). Venelles profite de l’occasion pour s’emparer seul de la septième place quand Evreux reste avant-dernier.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 17EME JOURNEE

Samedi 22 janvier 2022

France Avenir 2024 - RC Cannes : 0-3 (17-25, 18-25, 22-25)

Mulhouse - Saint-Raphaël : 3-0 (25-18, 25-14, 25-17)

Paris Saint-Cloud - Chamalières : 3-0 (25-21, 25-22, 25-19)



Mardi 8 février 2022

Marcq-en-Barœul - Terville-Florange : 2-3 (15-25, 25-20, 25-23, 22-25, 16-18)



Mardi 15 février 2022

Evreux - Venelles : 0-3 (13-25, 16-25, 15-25)



Mardi 8 mars 2022

20h00 : Nantes - Béziers

20h00 : Vandoeuvre Nancy - Le Cannet