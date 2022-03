Ligue A (F/matchs en retard) : Le Cannet s'arrache et reste premier, Mulhouse en embuscade

March 15, 2022 23:05 Ce mardi soir, dans le cadre de matchs en retard de la Ligue A de volley féminin, Le Cannet et Mulhouse, respectivement premier et deuxième du classement, ont gagné, contre Vandoeuvre Nancy et Aix-Venelles.