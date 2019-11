Ligue A (F/J9) : Mulhouse, Nantes et Cannes s'imposent

Mulhouse continue son sans-faute en tête de la Ligue A, avec une neuvième victoire en neuf matchs, ce samedi sur le terrain de Paris (12eme). Les Alsaciennes l'ont emporté 3-0 en 1h04, grâce notamment aux 14 points d'Indy Baijens (15pts pour Jelena Oluic côté parisien). Nantes tente de tenir la cadence derrière, et a décroché une très belle victoire à Béziers (4eme) : 3-2 après 2h12 de match et un tie break gagné 21-19 ! Lucile Gicquel termine meilleure marqueuse des Nantaises, avec 22 points, alors que Malina Terrell et Janisa Johnson en ont marqué 26 pour les Biterroises. Cannes (3eme) compte le même nombre de points que Nantes, après avoir remporté une septième victoire, au détriment de Terville-Florange (11eme) : 3-0 avec 14 points de Nadiia Kodola (15pts pour Julia Kavalenka côté mosellan). Enfin, Marcq-en-Baroeul (6eme) a désormais un bilan positif dans ce championnat, avec une cinquième victoire décrochée au détriment de la lanterne rouge France Avenir 2024 : 3-0 avec 10 points de Julie Mollinger et de Clarivett Yllescas (11pts pour Amélie Rotar du côté des jeunes Françaises).



LIGUE A (F) / 9EME JOURNEE

Samedi 23 novembre 2019

France Avenir 2024 - Marcq-en-Baroeul : 0-3 (19-25, 15-25, 17-25)

Paris-Saint-Cloud - Mulhouse : 0-3 (16-25, 16-25, 17-25)

Terville-Florange - Cannes : 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)

Béziers - Nantes : 2-3 (25-21, 19-25, 25-22, 24-25, 19-21)



Les rencontres Mougins - Vandoeuvre-les-Nancy, Le Cannet - Chamalières et Saint-Raphaël - Pays d'Aix-Venelles ont été reportées en raison des inondations dans le Var et les Alpes-Maritimes.