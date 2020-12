Ligue A (F/J8) : La victoire et la première place retrouvée pour Mulhouse

Mulhouse retrouve la première place. Quatre jours après leur première défaite de la saison en championnat face à Béziers, les joueuses de François Salvagni ont remis les pendules à l’heure à l’occasion de la réception de Mougins en clôture de la 8eme journée. Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour voir les Alsaciennes prendre le contrôle de la première manche, menant de neuf points après 21 échanges. Si les joueuses des Bouches-du-Rhône sont un temps revenues à six longueurs, elles ont fini par céder de onze points le set. Les coéquipières de Tessa Grubbs et Vanessa Bonacossi (8 points chacune) ont donné plus de fil à retordre aux Mulhousiennes dans une deuxième manche longtemps indécises mais, à l’expérience, ce sont bien ces dernières qui ont fait la différence pour faire le break. Les coéquipières de Laëtitia Moma Bassoko (14 points) ont entamé le troisième set sur le même rythme mais une série de huit points consécutifs a changé la donne, offrant neuf points d’avance à Mulhouse et une fin de match bien plus facile. En trois manches (25-14, 25-22, 25-17) et un peu plus d’une heure et quart de duel, les Alsaciennes signent leur huitième succès de la saison et repassent devant Nantes en tête du classement.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 8EME JOURNEE

Mardi 1er décembre 2020

Nantes - Béziers : 0-3 (21-25, 17-25, 19-25)

Le Cannet - Chamalières : 3-0 (25-22, 25-11, 25-18)



Mardi 8 décembre 2020

Paris Saint-Cloud - France Avenir 2024 : 3-1 (25-13, 19-25, 25-14, 25-18)

RC Cannes - Marcq-en-Barœul : 3-2 (22-25, 17-25, 25-23, 25-20, 15-12)

Istres - Terville Florange : 0-3 (23-25, 17-25, 22-25)

Vandoeuvre Nancy - Venelles : 0-3 (18-25, 20-25, 26-28)



Mercredi 9 décembre 2020

Mulhouse - Mougins : 3-0 (25-14, 25-22, 25-17)



Exempt : Saint-Raphaël