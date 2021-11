Ligue A (F/J7) : Sept sur sept pour Le Cannet

Le Cannet n’a pas été loin de voir sa série de victoires prendre fin. Sur le parquet de Paris-Saint-Cloud, les joueuses du Volero ont su réagir à la perte du premier set avec le gain des deux suivants. Toutefois, les Franciliennes avaient de la suite dans les idées et ont emmené le leader invaincu de Ligue A féminine au tiebreak pour la première fois de la saison. Une dernière manche que le Volero a toutefois su gérer pour s’imposer (25-20, 19-25, 22-25, 25-18, 11-15) et imposée aux Franciliennes un deuxième revers consécutif. Ce point laissé en route permet à Mulhouse de revenir à trois longueurs. Les championnes de France en titre ont, en effet, pris les trois points à l’occasion de leur déplacement sur le parquet de France Avenir 2024, toujours à la recherche d’un succès cette saison, dans une rencontre décousue (17-25, 8-25, 25-20, 17-25). Nantes, pour sa part, reste à une longueur des Alsaciennes après sa victoire nette sur Saint-Raphaël (27-25, 25-17, 25-16), qui chute pour la troisième fois de suite.

Nantes poursuit sa série, le RC Cannes se réveille

Après deux revers consécutifs, le RC Cannes a renoué avec la victoire lors de la réception de Béziers. Si les Angels ont su revenir à une manche partout, elles ont fini par voir leur série de deux victoires prendre fin (26-24, 16-25, 25-18, 25-20). Marcq-en-Barœul, pour sa part, continue sa remontée avec une troisième victoire consécutive, cette fois en trois manches sur le parquet de Terville-Florange (23-25, 19-25, 23-25). Un succès qui permet aux Nordistes de revenir à deux points de Paris-Saint-Cloud et de contenir Venelles. Les Provençales sont allées chercher à Vandœuvre-Nancy une deuxième victoire de suite en trois manches (21-25, 22-25, 21-25). Un résultat qui leur permet de prendre la septième place des mains de Saint-Raphaël. Chamalières, pour sa part, a signé une troisième victoire de suite aux dépens d’Evreux (25-27, 28-26, 23-25, 14-25), qui reste dans la zone rouge.



VOLLEY - LIGUE A FEMININE / 7EME JOURNEE

Samedi 6 novembre 2021

Evreux - Chamalières : 1-3 (25-27, 28-26, 23-25, 14-25)

Nantes - Saint-Raphaël : 3-0 (27-25, 25-17, 25-16)

Terville-Florange - Marcq-en-Barœul : 0-3 (23-25, 19-25, 23-25)

France Avenir 2024 - Mulhouse : 1-3 (17-25, 8-25, 25-20, 17-25)

Paris-Saint-Cloud - Le Cannet : 2-3 (25-20, 19-25, 22-25, 25-18, 11-15)

RC Cannes - Béziers : 3-1 (26-24, 16-25, 25-18, 25-20)

Vandœuvre-Nancy - Venelles : 0-3 (21-25, 22-25, 21-25)