Ligue A (F/J3) : Vainqueur de Venelles, Le Cannet revient à hauteur du RC Cannes

Si Mulhouse et Terville-Florange se sont rapprochés ce samedi, le RC Cannes n’est plus seul en tête de Ligue A féminine. Les Cannoises, qui ont ouvert la 3eme journée ce vendredi avec un succès net face à Evreux, ont vu Le Cannet revenir à égalité de points à l’issue du match face à Venelles. Ce sont pourtant les joueuses de la banlieue aixoise qui ont pris le meilleur départ en remportant les cinq premiers points du match puis multipliant les séries pour compter jusqu’à huit longueurs d’avance. Le Voléro a répondu avec un 7-1 pour revenir à seulement deux points puis, après avoir égalisé, a fait timidement la course en tête. Pourtant, en remportant les trois derniers échanges, les coéquipières d’Amélie Rotar (16 points) ont empoché le premier set. Les joueuses du Cannet ont eu besoin d’un peu de temps pour se reprendre mais, après un début de deuxième manche accroché, les joueuses de Lorenzo Micelli ont retrouvé leur jeu pour faire la course en tête et remporter la deuxième manche de huit longueurs.

Le Cannet a eu le dernier mot

Le troisième set a tout d’abord vu les deux équipes s’échanger l’avantage au score mais, après un court chassé-croisé, ce sont les coéquipières de Maja Aleksic (19 points) qui ont fini par faire la différence et prendre l’ascendant dans cette rencontre en remportant ce troisième set de six points. Dos au mur, les joueuses de Venelles se devaient de réagir et s’en sont donné les moyens. En effet, les protégées d’Alessandro Orefice ont fait la course en tête mais sans jamais prendre plus de trois points d’avance. Un écart insuffisant face à un Voléro qui a haussé le ton et a fini par se détacher. Grâce au gain des quatre derniers échanges, Le Cannet signe un troisième succès sans tiebreak en trois matchs (23-25, 25-17, 25-19, 25-19) et compte désormais neuf points, soit le même total que le RC Cannes. Venelles, battu pour la deuxième fois de suite, bascule dans la deuxième moitié du classement.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 3EME JOURNEE

Vendredi 15 octobre 2021

RC Cannes - Evreux : 3-0 (25-19, 25-15, 25-19)



Samedi 16 octobre 2021

Saint-Raphaël - Terville-Florange : 2-3 (25-22, 20-25, 25-11, 19-25, 12-15)

Marcq-en-Baroeul - Mulhouse : 2-3 (25-21, 16-25, 15-25, 25-15, 13-15)

Chamalières - Nantes : 0-3 (16-25, 22-25, 24-26)

France Avenir 2024 - Vandoeuvre-les-Nancy : 0-0 (18-25, 17-25, 16-25)



Dimanche 17 octobre 2021

Le Cannet - Venelles : 3-1 (23-25, 25-17, 25-19, 25-19)



Mardi 19 octobre 2021

20h00 : Béziers - Paris-Saint-Cloud