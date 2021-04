Ligue A (F/J29) : La troisième place pour Nantes, Mulhouse et Béziers encore victorieux

Le podium de la Ligue A féminine est gravé dans le marbre. Alors que Le Cannet a vu son match face à France Avenir 2024 être reporté en raison de cas de coronavirus dans l’effectif du Volero, Nantes ne pourra plus être rejoint à la troisième place. Face au RC Cannes, dont c’était la dernière sortie en championnat cette saison, les joueuses de Cyril Ong se sont fait peur mais ont assuré l’essentiel. En effet, après avoir remporté assez nettement les deux premières manches, les coéquipières de Carli Snyder (25 points) ont vu les Cannoises se réveiller et revenir dans le match, effaçant leur retard pour emmener les Nantaises au tiebreak. Une dernière manche rondement menée par les joueuses de Loire-Atlantique qui signent leur cinquième victoire de suite (25-20, 25-20, 23-25, 26-28, 15-10) et, avec sept points d’avance sur Le Cannet, qui a encore deux matchs à jouer, ne peut plus être rattrapées au classement. Une semaine après avoir assuré leur titre de championnes de France, les joueuses de Mulhouse n’ont pas manqué l’occasion de le fêter sur leur parquet.

Mulhouse à la fête, Béziers a eu chaud

Pourtant, la fête aurait pu être gâchée par Paris-Saint-Cloud qui a remporté une première manche à sens unique. Mais les coéquipières d’Héléna Cazaute ont repris leurs esprits et le contrôle du match. Solides dans le deuxième set, elles ont réduit au silence les Parisiennes dans une troisième manche durant laquelle les coéquipières de Monika Salkute (15 points) n’ont pu inscrire que sept unités. Plus accrochées, les Mulhousiennes s’imposent en quatre manches (17-25, 25-17, 25-7, 25-22). Béziers, pour sa part, a connu plus de difficultés sur le parquet de Vandœuvre-Nancy. Les deux équipes se sont livrées à un chassé-croisé, les Angels remportant les première et troisième manches quand les Lorraines ont à chaque fois égalisé. C’est finalement au tiebreak que Béziers a fait la différence (23-25, 25-17, 17-25, 27-25, 13-15). Mougins, assuré de sa relégation, s’est incliné pour la troisième fois de suite face à Istres (25-11, 25-9, 23-25, 25-20). Chamalières, pour sa part, a signé un deuxième succès de suite face à Terville-Florange (25-22, 17-25, 23-25, 25-23, 15-11), qui s’incline pour la troisième fois en quatre journées.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 29EME JOURNEE

Samedi 17 avril 2021

Chamalières - Terville-Florange : 3-2 (25-22, 17-25, 23-25, 25-23, 15-11)

Istres - Mougins : 3-1 (25-11, 25-9, 23-25, 25-20)

Mulhouse - Paris-Saint-Cloud : 3-1 (17-25, 25-17, 25-7, 25-22)

Vandœuvre-Nancy - Béziers : 2-3 (23-25, 25-17, 17-25, 27-25, 13-15)

Nantes - RC Cannes : 3-2 (25-20, 25-20, 23-25, 26-28, 15-10)



Reportés à un date ultérieure

Marcq-en-Barœul - Venelles

France Avenir 2024 - Le Cannet