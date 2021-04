Ligue A (F/J28) : Quatrième place confortée pour Le Cannet, Chamalières se rassure

Si le suspense pour le titre et la relégation a pris fin ce samedi, la course aux places d’honneur continue. En effet, alors que le RC Cannes a su faire le nécessaire pour revenir à hauteur du Cannet au début de la 28eme journée de Ligue A féminine, les joueuses de Lorenzo Micelli ont répondu ce dimanche à l’occasion de la réception de Marcq-en-Barœul. En tête quasiment de bout en bout durant la première manche, mis à part un trou d’air à l’entame du final, les coéquipières de Nia Kai Reed (27 points) ont pris l’avantage dans cette rencontre. Mais les Nordistes ont répondu avec un deuxième set rondement mené. Le chassé-croisé s’est poursuivi avec Le Cannet qui s’est très tôt détaché dans le troisième set pour se rapprocher de la victoire. Néanmoins, Marcq-en-Barœul s’est accroché pour arracher un tiebreak qui ne faisait pas les affaires de son adversaire. Plus solides dans le « money time », les joueuses du Cannet ont eu le dernier mot (25-19, 20-25, 25-19, 23-25, 16-14) et reprennent deux points d’avance sur le RC Cannes. Pour les Nordistes, cette deuxième défaite en deux matchs les fait décrocher du Top 6.

Chamalières a joué à se faire peur

Restant sur deux défaites face à Mulhouse puis Béziers, Chamalières se devait de relancer la machine. Sur le parquet de Saint-Raphaël, les protégées d’Atman Toubani sont arrivées à leur fin mais ont tout de même tremblé. Grâce à une fin de première manche appliquée et quatre points consécutifs, les joueuses de Chamalières ont pris l’ascendant, ce qui a été confirmé dans un deuxième set durant lequel les coéquipières de Christelle Tchoudjang (20 points) ont mené du premier au dernier point pour se rapprocher à une manche de la victoire. C’est alors que la machine s’est grippée et que Saint-Raphaël a changé le sens du match. Plus agressives, les joueuses d’Alexis Farjaudon ont creusé l’écart pour remporter le troisième set avec une marge de treize points. Résistant au bon départ de Chamalières, les coéquipières de Lara Davidovic (26 points) se sont une nouvelle fois envolées au score pour aller chercher le tiebreak. Une dernière manche marqué par le réveil de Chamalières, de nouveau dominateur, qui s’impose in extremis (22-25, 19-25, 25-12, 25-14, 10-15) et revient à deux points de son adversaire du jour.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 28EME JOURNEE

Samedi 10 avril 2021

Nantes - France Avenir 2024 : 3-0 (25-10, 25-11, 25-17)

Terville Florange - Istres : 3-1 (25-22, 25-19, 23-25, 25-17)

Paris-Saint-Cloud - Vandœuvre-Nancy : 1-3 (18-25, 22-25, 25-23, 23-25)

Mougins - RC Cannes : 0-3 (22-25, 19-25, 23-25)

Béziers - Mulhouse : 1-3 (22-25, 25-19, 22-25, 18-25)



Dimanche 11 avril 2021

Saint-Raphaël - Chamalières : 2-3 (22-25, 19-25, 25-12, 25-14, 10-15)

Le Cannet - Marcq-en-Barœul : 3-2 (25-19, 20-25, 25-19, 23-25, 16-14)



Exempt : Venelles