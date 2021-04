Ligue A (F/J27) : Mulhouse file vers le titre

La fin de saison approche en Ligue A féminine de volley, et toutes les victoires comptent, sachant qu'il n'y aura pas de play-offs cette année. On disputait ce mardi une partie de la 27eme et avant-dernière journée de la saison (mais il y aura encore de nombreux matchs en retard à jouer ensuite) et les trois équipes de tête l'ont emporté. A commencer par Mulhouse, le leader, qui fait un nouveau pas vers le titre de champion de France, grâce à son succès 3-1 à Vandoeuvre-les-Nancy (9eme) : 21-25, 25-21, 23-25, 19-25 en 1h45, avec notamment 20 points pour Laetitia Moma Bassoko (17 pts pour Palgutova côté lorrain). Mulhouse pourrait être sacré ce week-end en cas de victoire sur Béziers. Les Biterroises sont deuxièmes à sept points, après leur victoire 3-1 à Chamalières (12eme) : 25-13, 16-25, 23-25, 14-25 en 1h38, grâce notamlent aux 25 points de Dayana Segovia (11pts pour Jusino Jimenez côté Auvergnat).

Cannes s'est promené

C'est Nantes, troisième, qui a eu le plus de mal à l'emporter ce mardi. Les Nantaises ont eu besoin du tie-break et de 1h56 de jeu pour aller gagner chez le treizième, Istres. Elles se sont imposées 18-25, 25-23, 15-25, 25-21, 13-15, et ont notamment pu compter sur les 29 points de Carli Snyder. Les 26 unités de Yasmine Abderrahim n'ont pas suffi aux Provençales. Enfin, le dernier match au programme de ce mardi a vu la victoire expéditive de Cannes, cinquième, contre St-Raphaël, dixièmes. Les Cannoises ont gagné 25-22, 25-20, 25-22 en 1h19, dans le sillage de Micaya White, auteure de 15 points (13pts pour Davidovic côté varois).



LIGUE A / 27EME JOURNEE

Mardi 6 avril 2021

Chamalières - Béziers : 1-3 (25-13, 16-25, 23-25, 14-25)

Istres - Nantes : 2-3 (18-25, 25-23, 15-25, 25-21, 13-15)

Cannes - St-Raphaël : 3-0 (25-22, 25-20, 25-22)

Vandoeuvre-les-Nancy - Mulhouse : 1-3 (21-25, 25-21, 23-25, 19-25)



Mercredi 7 avril 2021

14h30 : France Avenir 2024 - Mougins

19h00 : Le Cannet - Aix-Venelles

19h00 : Marcq-en-Baroeul - Paris - St-Cloud