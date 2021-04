Ligue A (F/J26) : Ecart maintenu entre Mulhouse et Béziers

Mulhouse et Béziers se rapprochent d'une « finale » de Ligue A féminine. Si la Ligue Nationale de volleyball a décidé de se passer de play-offs cette saison, le duel entre les deux premiers du championnat le week-end prochain aura le titre comme enjeu. En effet, Mulhouse et Béziers ont maintenu l’écart de sept points qui les sépare à l’issue de la 26eme journée. Face à Chamalières, les Alsaciennes ont d’abord souffert, menées au score avant de faire la différence en toute fin de première période. Mais les joueuses d’Atman Toubani ont continué sur leur lancée pour revenir facilement à une manche partout. Toutefois, Mulhouse a haussé le ton pour s’imposer en quatre manches (5-21, 16-25, 25-16, 25-8). Dans le même temps, Béziers n’a pas connu de difficulté sur le parquet de Venelles. Si le premier set a été accroché, les Biterroises ont fait la différence dans la deuxième moitié du deuxième set avant de s’arracher pour conclure la rencontre en trois manches (22-25, 17-25, 23-25).

Nantes perd un peu de terrain

Derrière Mulhouse et Béziers, Nantes s’accroche à sa troisième place mais les joueuses de Cyril Ong ont perdu un point vis-à-vis du Cannet. En effet, les Nantaises ont manqué leur entame de match face à Vandœuvre-Nancy, perdant les deux premières manches. Mais la réaction des joueuses de Loire-Atlantique a été immédiate avec une troisième manche à sens unique. En fin de quatrième set, les Lorraines ont eu trois balles de match mais Nantes a su les écarter avant de revenir à deux manches partout et de faire la différence au tiebreak (19-25, 23-25, 25-14, 28-26, 15-10). Dans le même temps, Le Cannet a connu bien moins de difficultés à Terville-Florange avec trois manches rondement menées et une victoire sans coup férir (16-25, 13-25, 15-25) pour revenir à cinq points des Nantaises. Istres, après trois défaites de rang, a renoué avec la victoire face à Marcq-en-Barœul (25-23, 28-26, 24-26, 25-16) quand Mougins a permis à Saint-Raphaël de se relancer (25-20, 25-11, 25-13).



VOLLEY - LIGUE A (F) / 26EME JOURNEE

Samedi 3 avril 2021

Nantes - Vandœuvre-Nancy : 3-2 (19-25, 23-25, 25-14, 28-26, 15-10)

Terville-Florange - Le Cannet : 0-3 (16-25, 13-25, 15-25)

Mulhouse - Chamalières : 3-1 (25-21, 16-25, 25-16, 25-8)

Istres - Marcq-en-Barœul : 3-1 (25-23, 28-26, 24-26, 25-16)

Venelles - Béziers : 0-3 (22-25, 17-25, 23-25)

Saint-Raphaël - Mougins : 3-0 (25-20, 25-11, 25-13)



Reporté à une date ultérieure

Paris-Saint-Cloud - RC Cannes



Exempt : France Avenir 2024