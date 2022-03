Ligue A (F/J25) : Vandoeuvre pour l'honneur

Voilà une belle façon de conclure sa saison à domicile ! Opposé à Cannes, Vandoeuvre-lès-Nancy s'est imposé 3-2 ce vendredi devant 1167 spectateurs en ouverture de la 25eme journée de Ligue A féminine, l'avant-dernière de la saison régulière. Les Lorraines, dixièmes, mathématiquement hors-course pour les play-offs et pas en danger pour la relégation, misent tout sur la Coupe de France en cette fin de saison, avec un quart de finale à jouer à Béziers dans dix jours. Et elles se sont offertes une victoire de prestige sur Cannes, cinquième et déjà qualifié pour les play-offs : 25-20, 25-20, 17-25, 20-25, 15-10 en 2h01. Le premier set a été très serré, les deux équipes prenant les commandes tour à tour, mais Vandoeuvre a fini très fort, en marquant cinq points de suite à partir de 20-20. Les Meurthe-et-Mosellanes ont remporté la deuxième manche sur le même score, mais en menant cette fois presque de bout en bout.

Markovic et Joseph portent Vandoeuvre

Dans le troisième set, Cannes s'est réveillé et a pris les devants a partir de 7-8, et n'a cessé de creuser l'écart jusqu'à la fin. Les Cannoises sont revenues à deux sets partout en remportant le quatrième en finissant par un 6-2. Tout s'est donc joué dans le dernier set, où Cannes a remporté le premier point mais n'a ensuite plus mené. A partir de 8-7, Vandoeuvre a définitivement assis sa domination pour finalement l'emporter de cinq points. Nika Markovic et Shainah Joseph ont grandement contribué à ce succès vandopérien, en marquant 18 points chacune, alors qu'en face, les 20 points de Micaya White n'ont pas suffi aux Azuréennes. Lors de la dernière journée, le 26 mars prochain, Vandoeuvre ira à Evreux pendant que Cannes recevra Nantes.



LIGUE A (F) / 25EME JOURNEE

Vendredi 18 mars 2022

Vandoeuvre-lès-Nancy - Cannes : 3-2 (25-20, 25-20, 17-25, 20-25, 15-10)



Samedi 19 mars 2022

19h00 : Nantes - Aix-Venelles

19h00 : Béziers - Terville-Florange

19h30 : Marcq-en-Baroeul - Le Cannet

20h00 : Mulhouse - France Avenir 2024

20h00 : Paris-St-Cloud - St-Raphaël



Dimanche 20 mars 2022

15h15 : Chamalières - Evreux