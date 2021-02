Ligue A (F/J22) : Deuxième place confortée pour l'AS Cannes, Cambrai retombe dans ses travers

L’AS Cannes reste solidement attaché à sa deuxième place. Si Montpellier semble, pour le moment, hors d’atteinte, les joueurs de Luc Marquet continuent leur marche en avant. A l’occasion d’un déplacement à Toulouse, les Cannois ont signé un net succès. Si les Toulousains ont bien démarré la rencontre sur leur parquet, faisant la course en tête pendant la première moitié du premier set, les Spacer’s n’ont pas su concrétiser, laissant l’AS Cannes revenir et se détacher pour prendre un premier avantage. Peut-être frustré par ce scenario, les coéquipiers de Cyril Larrieu (16 points) sont totalement passés à côté d’une deuxième manche à sens unique, que les Cannois ont remporté de treize points. Dos au mur, les Toulousains ont tout donné et posé bien des problèmes aux Cannois mais les coéquipiers d’Adrian Aciobanitei (15 points) ont su trouver des solutions pour faire la course en tête et s’imposer (21-25, 12-25, 21-25). Un succès qui permet à l’AS Cannes de prendre cinq points d’avance sur Cambrai.

Après cinq victoires, Cambrai surpris par Poitiers

Un écart qui est dû à la défaite des Cambrésiens. Les joueurs de Gabriel Denys, qui restaient sur cinq victoires consécutives en championnat, n’ont pas trouvé la clé pour prendre le meilleur sur Poitiers, qui restait sur une défaite à Nantes-Rezé. Emmené par Daniel Cagliari (20 points), Cambrai a su inverser une entame de match poitevine avant de passer devant au tableau d’affichage mais sans faire la différence, remportant le premier set par la plus petite des marges. La réaction de Poitiers a été immédiate avec une deuxième manche à sens unique qui a remis les deux équipes à égalité. Après avoir remporté les sept premiers points, Poitiers n’a pas eu à forcer son talent pour passer devant dans cette rencontre. Mais les coéquipiers de Chizoba Neves Atu (25 points) ont connu une petite baisse de tension qui a permis à Cambrai de croire à la victoire en arrachant le tiebreak. Une ultime manche qui a d’abord tourné dans le sens des Cambrésiens mais qui a fini par sourire aux Poitevins qui s’imposent (23-25, 25-16, 25-19, 22-25, 15-11) et consolident leur place dans le Top 8. Cambrai, pour sa part, est sous la menace de Tourcoing, Tours et Narbonne.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 22EME JOURNEE

Vendredi 26 février 2021

Poitiers - Cambrai : 3-2 (23-25, 25-16, 25-19, 22-25, 15-11)

Toulouse - AS Cannes : 0-3 (21-25, 12-25, 21-25)



Samedi 27 février 2021

17h00 : Sète - Nice

17h00 : Ajaccio - Paris

18h00 : Chaumont - Tourcoing

18h00 : Tours - Narbonne



Dimanche 7 mars 2021

16h30 : Montpellier - Nantes-Rezé