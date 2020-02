Ligue A (F/J21) : Nantes et le RC Cannes réduisent l'écart sur Mulhouse

La place de leader de Mulhouse n’est plus aussi confortable. Abordant cette 21eme journée avec cinq points d’avance sur Nantes et le RC Cannes, les joueuses de François Salvagni ont manqué la réception du Cannet. Si les coéquipières d’Héléna Cazaute (14 points) ont remporté la première manche, les joueuses du Voléro, emmenées par Anna Lazareva (22 points) ont su réagir pour rempoter les trois manches suivantes (25-16, 23-25, 21-25, 21-25). Cette défaite des Alsaciennes fait directement les affaires de Nantes et du RC Cannes. En déplacement à Mougins, les Nantaises ont d’abord concédé la première manche avant de trouver les solutions. Grâce notamment aux 24 points de Lucille Gicquel, les joueuses de Loire-Atlantique se sont imposées en quatre manches (25-20, 19-25, 14-25, 18-25).

Le trio de tête se tient en deux points

Les joueuses du RC Cannes, elles, n’ont eu besoin que de trois manches pour aller chercher la victoire à Saint-Raphaël. Si le premier set a été à sens unique, les coéquipières de Fatou Kreutz-Diouck (19 points) ont été accrochées mais ont su faire la différence pour s’imposer (14-25, 31-33, 25-27). Béziers a nettement pris le meilleur sur Terville-Florange (20-25, 25-17, 25-22, 25-19) pour rester à deux points des Cannoises et des Nantaises. Face à France Avenir 2024, Vandoeuvre-Nancy n’a pas forcé (26-24, 25-19, 25-22). Dans la deuxième moitié de tableau, Marcq-en-Baroeul, vainqueur à Paris-Saint-Cloud (24-26, 26-28, 22-25), et Venelles, tombeur de Chamalières (25-20, 25-19, 25-13) restent dans un mouchoir.