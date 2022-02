Ligue A (F/J18) : Vandoeuvre regoûte au succès

Roxo porte Vandoeuvre

VOLLEY - LIGUE A (F) / 18EME JOURNEE

Samedi 29 janvier 2022

Mardi 1er février 2022

Reporté à une date ultérieure

Une victoire qui fait du bien pour Vandoeuvre-lès-Nancy ! Les Lorraines restaient sur quatre défaites de suite en Ligue A, mais elles sont parvenues à s'imposer ce mardi en match en retard de la 18eme journée contre Marcq-en-Barœul, dans une rencontre du bas de tableau. Elles l'ont emporté trois sets à un en 1h49 : 25-19, 25-20, 23-25, 25-18. Les Vandopériennes ont mal commencé le match et se sont retrouvées menées 3-8, mais elles ont su revenir et égaliser (8-8), avant de prendre définitivement l'avantage à partir de 14-13 et creuser l'écart. Dans le deuxième set, ce sont encore les Nordistes qui ont pris le meilleur départ (7-9), mais Vandoeuvre est encore revenu (16-16), puis Marcq-en-Barœul est repassé devant (17-19) avant de craquer sur la fin en encaissant un 6-1.Les Nordistes ont bien réagi dans le troisième set en le remportant de deux points. Mais les Lorraines ont eu le dernier mot en signant une fin de quatrième set en boulet de canon, avec un 8-1 pour conclure.Les deux équipes sont désormais respectivement onzième et dixième au classement de Ligue A. Les Nordistes ne sont qu'à un point de la huitième place et peuvent encore rêver des play-offs. Les Lorraines, en revanche, sont à six points du Top 8 et dix de la zone rouge. La fin de saison risque d'être longue.- France Avenir 2024 : 3-0 (25-17, 25-23, 25-17)Evreux -: 1-3 (23-25, 25-27, 25-22, 18-25)Chamalières -: 0-3 (17-25, 12-25, 22-25)RC Cannes -: 1-3 (4-26, 25-23, 21-25, 14-25)- Marcq-en-Barœul : 3-1 (25-19, 25-20, 23-25, 25-18)La Cannet - Saint-RaphaëlVenelles - Béziers