Ligue A (F/J18) : La première place immédiatement reprise par Mulhouse

Mulhouse n’avait pas le droit à l’erreur. Alors que Nantes et le RC Cannes avaient fait le plein de points ce mardi en ouverture de la 18eme journée de Ligue A féminine, les Alsaciennes se devaient de répondre... et elles l’ont fait. En déplacement sur le parquet de Terville Florange, les coéquipières de Laëtitia Moma Bassoko (20 points) ont été mises en difficulté dans la première manche avant de voir les joueuses de Romain Pitou céder petit à petit pour s’incliner en trois manches sèches (22-25, 19-25, 15-25). Un succès qui permet à Mulhouse de reprendre seul les rênes du classement avec un point d’avance sur les Nantaises et les Cannoises mais surtout un match en moins, à Chamalières le 4 février prochain.

Béziers et Le Cannet restent au contact

Au pied du podium, la situation ne s’est pas décantée entre Béziers et Le Cannet puisque les deux équipes ont nettement remporté leurs matchs. Sur le parquet de Mougins, les Biterroises ont eu beaucoup de mal dans les deux premières manches. Mais les coéquipières de Malina Terrell (18 points) ont pu accélérer leur jeu dans la troisième manche pour sceller le sort de la rencontre (25-27, 21-25, 17-25). Mais ce succès ne leur permet pas de distancer Le Cannet puisque les joueuses du Volero ont été intransigeantes avec France Avenir 2024. Emmenées par Anna Lazareva (12 points) et Oleksandra Bytsenko (11 points), les Cannettanes se sont facilement imposées (25-12, 25-15, 25-20) et restent à deux points de Béziers et à cinq points du podium.