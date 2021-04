Ligue A (F/J17 et J26) : Victoire pour Paris-Saint-Cloud face au RC Cannes, Saint-Raphaël s'est joué de Venelles

Fin de série pour le RC Cannes. Restant sur quatre victoires consécutives en championnat, les joueuses de Filippo Schiavo sont retombées dans leur travers à l’occasion de leur déplacement sur le parquet de Paris-Saint-Cloud. Bien lancées avec un premier set rondement mené, les coéquipières de Micaya White (23 points) ont baissé de pied et laissé les Parisiennes de relancer et passer devant à l’issue de la troisième manche. Menées à l’entame du quatrième set, les Cannoises ont su réagir et mettre un dernier coup de collier pour arracher un tiebreak. Une dernière manche qui a tourné très nettement en faveur des Parisiennes, emmenées par Paula Boonstra (28 points) et Monica Salkute (21 points), qui signent leur dixième succès en 25 matchs (21-25, 25-23, 25-20, 23-25, 15-8) pour remonter au onzième rang. Ramenant un point de ce déplacement, le RC Cannes revient au contact du Cannet, qui a disputé un match en moins.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 26EME JOURNEE

Samedi 3 avril 2021

Nantes - Vandœuvre-Nancy : 3-2 (19-25, 23-25, 25-14, 28-26, 15-10)

Terville-Florange - Le Cannet : 0-3 (16-25, 13-25, 15-25)

Mulhouse - Chamalières : 3-1 (25-21, 16-25, 25-16, 25-8)

Istres - Marcq-en-Barœul : 3-1 (25-23, 28-26, 24-26, 25-16)

Venelles - Béziers : 0-3 (22-25, 17-25, 23-25)

Saint-Raphaël - Mougins : 3-0 (25-20, 25-11, 25-13)



Mercredi 14 avril 2021

Paris-Saint-Cloud - RC Cannes : 3-2 (21-25, 25-23, 25-20, 23-25, 15-8)



Exempt : France Avenir 2024

Saint-Raphaël se réveille face à Venelles

Dominé par le RC Cannes puis Chamalières, Saint-Raphaël se devait de réagir. En conclusion de la 17eme journée du championnat, les protégées d’Alexis Farjaudon sont arrivées à leurs fins aux dépens de Venelles. Si ces dernières ont pris le match par le bon bout, elles ont ensuite laissé revenir les Aixoises, passées très furtivement en tête au score. Mais une fin de première manche mieux gérée a permis aux Varoises de virer en tête. Toutefois, Venelles a pu compter sur Amanda Coneo Cardona (24 points) et Laura Künzler (18 points) pour prendre la main d’entrée de deuxième manche. Mais les Raphaëloises ont recollé aux portes du « money time »… pour ensuite prendre un 5-0 qui a offert la manche aux joueuses des Bouches-du-Rhône. Au forceps, Saint-Raphaël a pu reprendre l’avantage au terme de la troisième manche, Laura Milos (19 points) et ses coéquipières inversant ensuite la tendance dans le quatrième set pour conclure le match (25-20, 20-25, 30-28, 25-20). Si les Varoises creusent l’écart sur Paris-Saint-Cloud, Venelles reste accroché à la huitième place.



LIGUE A (F) / 17EME JOURNEE

Samedi 6 février 2021

France Avenir 2024 - Béziers : 0-3 (13-25, 19-25, 21-25)

Paris-Saint-Cloud - Istres : 3-0 (25-22, 25-21, 25-12)

Terville-Florange - Moulins : 3-1 (25-16, 26-24, 22-25, 25-23)

Nantes - Marcq-en-Baroeul : 3-1 (12-25, 25-22, 25-19, 25-19)

Vandoeuvre-Nancy - Chamalières : 3-1 (25-21, 25-18, 26-28, 28-26)



Mardi 9 février 2021

RC Cannes - Mulhouse : 2-3 (25-20, 25-20, 19-25, 12-25, 11-15)



Mercredi 14 avril 2021

Saint-Raphaël - Venelles : 3-1 (25-20, 20-25, 30-28, 25-20)



Exempt : Le Cannet