Ligue A (F/J16) : Nantes domine Mulhouse et prend la deuxième place derrière le RC Cannes

Le RC Cannes a pris un peu plus d’air sur ses rivaux au sommet de la Ligue A féminine. Si les Cannoises n’ont eu besoin que de quatre sets pour s’imposer sur le parquet de Mougins (25-23, 14-25, 23-25, 19-25), les Mulhousiennes ont chuté à Nantes dans le choc de cette 16eme journée. Après avoir perdu deux des trois premières manches, les joueuses de Loire-Atlantique ont trouvé la faille pour s’imposer au tiebreak (25-23, 16-25, 21-25, 25-19, 15-11). Une victoire nantaise qui permet au RC Cannes de compter désormais deux points d’avance sur son plus proche rival... Nantes. En effet, grâce à leur succès, les joueuses de Cyril Ong doublent les Alsaciennes pour la deuxième place. Béziers a mis fin à une série de deux défaites en s’imposant sur son parquet face à Venelles en trois manches (25-18, 25-17, 25-22).

Béziers retrouve des couleurs, le Cannet enchaîne

Une victoire rapide qui permet aux Héraultaises de distancer un peu plus Le Cannet. En effet, les joueuses des Alpes-Maritimes ont perdu les deux premières manches à Saint-Raphaël avant de se reprendre et d’arracher la victoire au tiebreak (25-23, 25-19, 20-25, 15-25, 11-15). Avec le RC Cannes, l’équipe la plus en forme de Ligue A féminine est Vandoeuvre-Nancy qui a enchainé une cinquième victoire de suite aux dépens de Paris-Saint-Cloud (19-25, 14-25, 16-25). Marcq-en-Baroeul, pour sa part, a mis fin à sa série négative en dominant facilement France Avenir 2024 (25-14, 25-22, 25-16), qui n’a toujours pas connu la victoire cette saison. Terville-Florange a enfoncé un peu plus Chamalières en s’imposant en cinq manches après avoir perdu les deux premières (22-25, 22-25, 27-25, 25-14, 15-10).