Ligue A (F/J16) : Mulhouse et Béziers s'envolent

Avant de disputer la phase retour de sa poule de Ligue des Champions la semaine prochaine, Mulhouse a fait le plein de confiance en consolidant sa première place de Ligue A, avec une quatorzième victoire en quinze matchs, contre France Avenir 2024, lanterne rouge. Les Alsaciennes se sont imposées 25-17, 25-11, 25-19 en 66 minutes dans un match à sens unique où elles n'ont été menées qu'une seule fois, à 4-5 dans le troisième set. Héléna Cazaute a grandement contribué à cette victoire en marquant 15 points, alors que les jeunes Françaises de France Avenir 2024 ont pu compter sur les 12 points de Halimatou Bah. Béziers est deuxième à quatre points de Mulhouse, après sa facile victoire 3-0 sur Terville-Florange (8eme) : 28-26, 25-18, 25-23 en 1h27. Les premier et troisième sets ont été accrochés, les Mosellanes ayant même réussi à prendre quatre ou cinq points d'avance, mais les Héraultaises ont eu le dernier mot et pourront remercier Malina Terrell, auteure de 17 points (15pts pour Taylor Mims côté TFOC).

Cannes tombe de haut en Auvergne

Nantes, troisième, ne jouait pas ce samedi, et Cannes n'en a pas profité pour recoller au classement. Les Cannoises ont été sèchement battues à Chamalières (11eme) : 25-19, 25-19, 25-22 en 1h19. Les Auvergnates de Christelle Tchoudjang n'ont été menées, au pire, que de quatre points (en début de deuxième set) lors de ce match très bien maîtrisé. Micaya White a terminé avec seulement 10 points pour Cannes, preuve que les Azuréennes étaient vraiment dans un mauvais jour. Le Cannet, cinquième, en profite pour revenir à un point de son voisin cannois, après sa victoire 3-1 chez un autre voisin, Mougins (14eme). Les joueuses de la Côte d'Azur se sont imposées 21-25, 11-25, 25-22, 23-25 en 1h53. Elles ont seulement eu un petit coup de mou dans le troisième set, perdu après avoir pourtant mené 20-17. Nia Kai Reed a été assez exceptionnelle, avec 28 points au compteur, alors que Dalila Palma Rodriguez en a inscrit 21 pour Mougins. Enfin, dans un match du ventre mou, Istres (12eme) a infligé une sixième défaite de suite à Vandoeuvre en Ligue A : 25-22, 25-22, 20-25, 25-21 après un match de 1h57. Les Lorraines se sont accrochées dans tous les sets mais n'ont rien pu faire face au trio De Graca (17pts) - Abderrahim (16pts) - Marshall (14pts). Maja Burazer a pourtant inscrit 22 points.



LIGUE A (F) / 16EME JOURNEE

Samedi 30 janvier 2021

Chamalières - Cannes : 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)

Béziers - Terville-Florange : 3-0 (28-26, 25-18, 25-23)

Istres - Vandoeuvre-les-Nancy : 3-1 (25-22, 25-22, 20-25, 25-21)

Mougins - Le Cannet : 1-3 (21-25, 11-25, 25-22, 23-25)

Mulhouse - France Avenir 2024 : 3-0 (25-17, 25-11, 25-19)



Mercredi 3 mars 2021

20h00 : Aix-Venelles - Nantes



Date à déterminer : Marcq-en-Baroeul - Saint-Raphaël