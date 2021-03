Ligue A (F/J16) : Marcq-en-Barœul enfonce St-Raphaël

[J16-LAF-REPORTEE]



Goliat a régalé

VOLLEY - LIGUE A (F) / 16EME JOURNEE

Samedi 30 janvier 2021

Mercredi 3 mars 2021

Mercredi 17 mars 2021

Troisième victoire de suite pour Marcq-en-Barœul ! Les Nordistes sont en pleine forme en ce moment et l'ont prouvé ce mercredi avec une victoire en trois sets contre St-Raphaël en match en retard de la 16eme journée de Ligue A féminine.Le premier set a été le plus délicat pour le VCMB, qui a été mené presque tout le long. Les Varoises ont en effet mené de 1-0 à 22-17, mais elles se sont complètement écroulées, encaissant un 8-1 pour finir ! Un véritable coup de massue pour St-Raphaël, qui n'a jamais mené pendant le deuxième set, le perdant de huit points sans avoir jamais fait trembler leurs adversaires. Dans le troisième, le club varois a mené 2-1, puis a subi la loi de Marcq-en-Barœul, qui s'est envolé, a compté jusqu'à sept points d'avance (17-10), avant de finalement l'emporter de six points.Karolina Goliat, ancienne attaquante de St-Raphaël, a grandement contribué à la victoire nordiste, avec ses 15 points, bien aidée par Maria Martinez Mina (12pts). En face, Lara Davidovic a dû se contenter de 12 points pour St-Raphaël. Suite à cette victoire, Marcq-en-Barœul est huitième du classement et les Varoises sont treizièmes.- RC Cannes : 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)- Terville-Florange : 3-0 (28-26, 25-18, 25-23)- Vandoeuvre-Nancy : 3-1 (25-22, 25-22, 20-25, 25-21)Mougins -: 1-3 (21-25, 11-25, 25-22, 23-25)- France Avenir 2024 : 3-0 (25-17, 25-11, 25-19)Venelles -: 0-3 (23-25, 23-25, 20-25)- Saint-Raphaël : 3-0 (25-23, 25-17, 25-19)