Ligue A (F/J16) : Le RC Cannes voit Nantes prendre le large

Nantes fait la bonne opération. Alors que le choc entre Le Cannet et Mulhouse a été reporté, les joueuses de Cyril Ong ont pris une marge de trois points sur le RC Cannes pour la troisième place du classement. En déplacement sur le parquet de Paris Saint-Cloud, les Nantaises se sont imposées nettement au terme d’une rencontre à sens unique. Face à des Franciliennes qui ont baissé d’intensité au fil des trois manches, les coéquipières de Rebecka Lazic (16 points) signent une deuxième victoire de suite (21-25, 18-25, 16-25). Or, dans le même temps, le RC Cannes a subi une nouvelle désillusion lors de la réception de Marcq-en-Barœul. D’entrée, les Cannoises ont subi le jeu des coéquipières de Maëva Orle (21 points) et ont vu les points défiler. Après une première manche manquée, le RC Cannes a tenté de réagir mais c’était déjà trop tard. Après deux défaites de suite, Marcq-en-Barœul renoue avec la victoire en trois manches (17-25, 20-15, 21-25) et remonte à la huitième place.

Béziers poursuit sa série

En effet, alors que Paris Saint-Cloud a chuté, Terville Florange a fait de même ce samedi à l’occasion de la réception de Venelles et laisse passer Marcq-en-Barœul au classement. Si les Mosellanes ont su réagir à la perte de la première manche pour recoller à un set partout, le coéquipières d’Amélie Rotar (20 points) ont alors repris les commandes des opérations dans une troisième manche accrochée avant de se détacher irrémédiablement. Grâce à sa troisième victoire de suite (19-25, 25-17, 21-25, 15-25), Venelles se maintient à la septième place mais reste derrière Béziers. En effet, les Angels ont signé face à France Avenir 2024 une cinquième victoire de suite en Ligue A féminine. Un succès qui s’est très vite dessiné, avec une première manche facilement remportée. Une tendance qui ne s’est pas démentie dans les deux set suivants et qui permet à Béziers de s’imposer facilement (25-17, 25-13, 25-12).



VOLLEY - LIGUE A (F) / 16EME JOURNEE

Samedi 15 janvier 2022

Béziers - France Avenir 2024 : 3-0 (25-17, 25-13, 25-12)

Terville Florange - Venelles : 1-3 (19-25, 25-17, 21-25, 15-25)

Paris Saint-Cloud - Nantes : 0-3 (21-25, 18-25, 16-25)

RC Cannes - Marcq-en-Barœul : 0-3 (17-25, 20-15, 21-25)



Mardi 1er février 2022

20h00 : Chamalières - Vandoeuvre-Nancy



Mercredi 9 février 2022

20h00 : Le Cannet - Mulhouse



Reporté à une date ultérieure

Saint-Raphaël - Evreux