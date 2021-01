Ligue A (F/J15) : Vainqueur à Saint-Raphaël, Béziers reste accroché à Mulhouse

Béziers a su répondre à Mulhouse. Leader de Ligue A féminine, le club alsacien avait mis la pression sur les Biterroises grâce à sa nette victoire à Istres ce samedi dans le cadre de la 15eme journée. Les joueuses de Fabien Simondet y ont été imperméables à l’occasion de leur déplacement à Saint-Raphaël ce dimanche pour conclure le week-end. Une rencontre que les Angels ont démarrée fort avant de laisser les Varoises revenir à un point. Si la maîtrise n’a pas été homogène, Béziers a su garder la main pour remporter sans coup férir la première manche de sept points. Si les Raphaëloises, emmenées par Lara Davidovic (9 points) ont fait de la résistance en début de deuxième set, le scenario n’a pas beaucoup évolué entre les deux premières manches. En effet, si l’écart a très souvent varié, ce sont bien les Héraultaises qui ont eu la mainmise sur le jeu et creusé un fossé entre les deux équipes.

Béziers accroché par vainqueur en trois manches

Béziers a fait le break avec un deuxième set remporté de six longueurs. La troisième manche n’a pas été du même acabit car c’est Saint-Raphaêl qui a pris le contrôle du jeu et fait la course en tête dès les premiers échanges. Les Varoises ont alors compté jusqu’à sept points d’avance... puis ont subi le retour express de Béziers. Les coéquipières de Yamila Nizetich et Malina Terrell (11 points chacune) ont enchaîné six points pour revenir au contact puis égaliser dans le « money time ». La tension a alors été forte avec une première balle de match pour Béziers sauvée par Saint-Raphaël qui n’a pas pu saisir sa chance sur sa seule balle de set. Les Biterroises ont eu le dernier mot et s’imposent (18-25, 19-25, 26-28). Un succès qui leur permet de rester à un point de Mulhouse quand Saint-Raphaël, battu pour la troisième fois de suite, reste au onzième rang.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 15EME JOURNEE

Vendredi 22 janvier 2021

RC Cannes - Mougins : 3-1 (25-21, 22-25, 25-19, 25-22)

Vandoeuvre-Nancy - Paris Saint-Cloud : 0-3 (22-25, 25-27, 23-25)



Samedi 23 janvier 2021

Istres - Mulhouse : 1-3 (13-25, 23-25, 25-18, 21-25)

France Avenir 2024 - Chamalières : 0-3 (18-25, 22-25, 10-25)

Terville-Florange - Marcq-en-Baroeul : 1-3 (23-25, 14-25, 25-19, 18-25)

Nantes - Le Cannet : 0-3 (28-30, 21-25, 18-25)



Dimanche 24 janvier 2021

Saint-Raphaël - Béziers : 0-3 (18-25, 19-25, 26-28)